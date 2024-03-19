Після рішення суду власник погодився демонтувати споруду

У Львові за рішенням міськвиконкому демонтували МАФ на вул. Володимира Великого, де був заклад швидкого харчування, в якому влітку минулого року сталося масове отруєння відвідувачів шаурмою. Про демонтаж споруди повідомив департамент містобудування Львівської міськради 19 березня.

«Жодних документів і правових підстав на розміщення цей МАФ не мав. Відповідно, не був внесений до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Крім того, споруда, як, до слова, і всі її сусіди, стоїть/стояла на тротуарі, у межах червоних ліній. Це з’ясували працівники управління держконтролю департаменту містобудування», – йдеться в повідомленні департаменту.

МАФ розміщувався на зупинці громадського транспорту без дозволів (фото ЛМР)

У мерії також зауважили, що саме в цьому закладі сталося отруєння шаурмою. Далі було рішення виконкому про демонтаж та судовий позов. Зрештою, власник торгової точки погодився демонтувати свій самовільно встановлений павільйон. Демонтаж провели наглядом нашого КП «Адміністративно-технічне управління».

Нагадаємо, на початку липня шестеро людей потрапили до лікарні з діагнозом «харчова токсикоінфекція», «гостра кишкова інфекція» після харчування у закладі на вул. Володимира Великого, № 59 «в». Заклад харчування був розташований у одному з МАФів біля зупинки громадського транспорту навпроти McDonald's.