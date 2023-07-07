У львівську інфекційну лікарню госпіталізували шістьох львів’ян з симптомами харчового отруєння. Напередодні усі вони харчувались у закладні швидкого харчування «Донер маркет», де їли кебаб з куркою та яловичиною.

Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області, протягом 4 – 6 липня до львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували шестеро людей з діагнозом «харчова токсикоінфекція», «гостра кишкова інфекція». Усі харчувалися у закладі швидкого харчування «Донер Маркет» на вул. Володимира Великого, 59в. Це один з закладів, що розташовані у МАФах біля зупинки громадського транспорту навпроти McDonald's.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України уточнили, що вік госпіталізованих становить від 21 до 36 років. Відомо, що вони їли кебаб з курятиною та яловичиною. Перші постраждалі почали поступати до лікарні у вівторок, 4 липня, зі скаргами на біль у животі, діарею та підвищену температуру тіла. За словами лікарів, стан шістьох пацієнтів – середньої важкості.

Наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування у закладі харчування. На дослідження взяли харчові продукти, змиви з інвентарю та обладнання. Проводяться лабораторні обстеження для встановлення збудника, який спричинив харчову токсикоінфекцію.