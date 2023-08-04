На вул. Володимира Великого у Львові демонтують кіоск із закладом швидкого харчування, де нещодавно отруїлись люди. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 4 серпня.

Йдеться про МАФ на вул. Володимира Великого, 59в, біля зупинки громадського транспорту. На початку липня до лікарні з харчовим отруєнням потрапили шестеро львів’ян, які харчувалися у цьому закладі швидкого харчування. Відомо, що потерпілим від 21 до 36 років, вони їли кебаб з курятиною та яловичиною.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять епідеміологічне розслідування, результати якого наразі не відомі. 4 серпня виконком Львівської міськради вирішив демонтувати МАФ, оскільки він встановлений без відповідних дозволів.

«Це не територія ринку. Ця споруда, як і її сусіди в ряду, розташувались на тротуарі, в межах червоних ліній. Це з’ясували працівники управління держконтролю департаменту містобудування, які виїхали на місце. Жодних документів і правових підстав на розміщення даного МАФу немає, він не є в Комплексній схемі розміщення тимчасових споруд», – повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.