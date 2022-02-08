У липні 2021 року у ресторані «Панський книш» відбулося масове отруєння відвідувачів

Жовківський районний суд Львівщини визнав власника ресторану «Панський книш» у Куликові, де отруїлись понад 20 відвідувачів, винним у порушенні санітарних норм. Суд призначив йому мінімальне покарання – 17 тис. грн штрафу.

На початку липня 2021 року у ресторані Володимира Кукуріка «Панський книш», що у селищі Куликів поблизу Львова, організували кілька бенкетів, після яких понад 20 відвідувачів отримали харчове отруєння – причиною стала сальмонела.

Під час перевірки ресторану «Панський книш» фахівці виявили продукти, зокрема м'ясо свинини та курятину, без документів, виявлено порушення технології приготування страв, персонал не пройшов гігієнічне навчання, нема умивальників для миття рук персоналу, відсутні умови для обробки яєць, у холодильниках відсутні термометри.

Наприкінці січня 2022 року прокуратура Львівщини розповіла, що власнику ресторану повідомили про підозру в порушенні санітарних норм.

У вироку суду, який винесли менш, ніж за тиждень після цього повідомлення, вказано, що ФОП Володимир Кукурік, який є власником цього ресторану, уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула затвердив угоду. Володимира Кукуріка визнали винним у порушенні санітарних норм та призначили мінімальне покарання, яке передбачає ця стаття, – 17 тис. грн штрафу.