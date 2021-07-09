24 відвідувачі ресторану захворіли: 21 людина у лікарні, троє лікуються амбулаторно

Пацієнтів ресторану «Панський Книш», що у смт. Куликів на Жовківщини, вклала на лікарняні ліжка Львівської обласної інфекційної лікарні сальмонела. Усього в ресторані отруїлося 24 людини, серед них вісім дітей, повідомила ZAXID.NET головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, 21 відвідувач ресторану госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні, з них вісім дітей, ще троє лікуються амбулаторно.

«В біоматеріалі однієї хворої, найважчої, яку госпіталізували першою, виділено сальмонелу. Матеріали інших хворих ще в роботі, але вже точно можна говорити, що це сальмонельоз, бо всі харчувалися в одному закладі і у всіх однакова клініка. Який саме продукт став причиною інфікування, наразі невідомо. Готових страв у ресторані на момент епідрозслідування вже не було. Дехто з відвідувачів взяв з ресторану додому готову продукцію, то у них взяли на дослідження три зразки, але вони ще в роботі», – розповіла Наталія Іванченко-Тімко.

Заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина повідомила ZAXID.NET, що під час перевірки ресторану було виявлено низку суттєвих порушень. 8 липня винесено рішення головного ветеринарного інспектора про закриття ресторану на 10 днів.

«Під час перевірки були виявлені продукти без документів (м’ясо свинини, курятина і овочі), виявлено порушення технології приготування страв, відсутнє маркування (на виробничих столах, розробних дошках, ножах), персонал не пройшов гігієнічне навчання, нема умивальників для миття рук персоналу, відсутні умови для обробки яєць, у холодильниках відсутні термометри тощо», – каже Олена Улашина.

За її словами, 4 липня у ресторані було сім банкетів, на яких були присутні 108 гостей. Зараз визначають страву, якою отруїлися відвідувачі ресторну.

Нагадаємо, 4 липня у ресторані «Панський Книш» у Куликові, що неподалік, відвідувачі святкували різні події. Перших хворих з симптомами отруєння до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували вже у понеділок, 5 липня, інші поступили у вівторок, 6 липня. Тоді їх було 17, серед яких шестеро дітей. Станом на ранок 9 липня кількість хворих зросла до 24, серед яких вісім дітей.