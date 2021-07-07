Усі постраждалі 4 липня харчувалися у ресторані «Панський Книш» у Куликові

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили семеро відвідувачів ресторану «Панський Книш», який розташований приблизно за 19 км від Львова у смт Куликів на Жовківщині . П’ятьох дорослих та двох дітей госпіталізували зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос у вівторок, 6 липня. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, усі вони 4 липня харчувалися в ресторані «Панський Книш» у Куликові.

«З діагнозом гостра кишкова інфекція у стані середнього ступеня важкості зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль в животі, пронос госпіталізовано 7 осіб, у тому числі 2 дітей, із числа 28 осіб, які 4 липня харчувались в ресторані «Панський Книш» (смт Куликів)», – зазначено в повідомленні.

У ресторані «Панський книш» ZAXID.NET відмовилися коментувати ситуацію.

Ресторан «Панський книш» розташований на вул. Шевченка, 12 у Куликові.

Обставини події встановлюють.

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