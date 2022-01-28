У липні 2021 року у ресторані «Панський книш» відбулося масове отруєння відвідувачів

Власнику ресторану «Панський книш», що у селищі Куликів поблизу Львова, повідомили про підозру за порушення санітарних норм. Саме в цьому ресторані у липні минулого року отруїлися понад 20 відвідувачів, усіх було госпіталізовано до лікарні з сальмонельозом.

У п’ятницю, 28 січня, у прокуратурі Львівщини розповіли, що власнику ресторану – приватному підприємцеві – оголосили підозру за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням та отруєнням (ч. 1 ст. 325 КК України).

За даними слідства, у липні минулого року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Унаслідок цього 16 відвідувачів закладу було госпіталізовано в обласну інфекційну клінічну лікарню із діагнозом «сальмонельоз».

Як повідомлялося, після бенкету в ресторані «Панський книш» у липні 2021 року 16 відвідувачів, серед яких діти, госпіталізували зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос. Згодом кількість госпіталізованих зросла до понад 20. За результатами аналізів, у них виявили сальмонелу. У ресторані «Панський книш» відмовилися від будь-яких коментарів щодо цієї ситуації. Варто зауважити, що харчові отруєння в кафе та ресторанах трапляються досить часто, однак рідко доходить до реального покарання для винуватців.