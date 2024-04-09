У Львові в районі вул. Федорова демонтують два кіоски, які встановлені без дозвільних документів. Відповідні рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у вівторок, 9 квітня.

Йдеться про кіоски на пл. Музейній (у сквері біля пам’ятника Івану Федорову і Королівського арсеналу) та МАФ на вул. Підвальній, 13. За рішеннями виконкому Львівська міська ГО «Ключі до Львова» має самостійно демонтувати на пл. Музейній кіоск упродовж 20 днів. Якщо ГО не зробить цього, тоді демонтувати самобуд має КП «Адміністративно-технічне управління» впродовж 60 днів.

Аналогічне рішення виконком ухвалив й щодо кіоску на вул. Підвальній, 13. Він належить підприємиці Гретті Бегляровій. У рішенні також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його дозволено розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9.

Після демонтажу МАФів Галицька райадміністрація коштом власників має відновити благоустрій на тротуарі.