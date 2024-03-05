Кіоски біля універмагу на вул. Княгині Ольги встановленні незаконно

Поблизу центрального універмагу на вул. Княгині Ольги у Львові демонтують шість незаконно встановлених кіосків, яких немає у комплексній схемі розміщення тимчасових споруд. Відповідні рішення у вівторок, 5 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Як вказано в рішенні, з проханням про демонтаж до Львівської міськради звернулася Франківська районна адміністрація. Йдеться про шість самовільно встановлених кіосків на вул. Володимира Великого, 59 – вул. Княгині Ольги. Виконком рекомендував власникам МАФів демонтувати їх самостійно впродовж 20 днів, інакше їх демонтують працівники КП «Адміністративно-технічне управління» та Франківської районної адміністрації. У рішенні також вказано, що якщо конструкція кіоску не дозволяє демонтувати його повністю, його дозволено розділити на частини. Товар із демонтованих МАФів передадуть на зберігання на вул. Зелену, 9.

Раніше у департаменті містобудування повідомили, що загалом на вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги встановлені вісім незаконних кіосків. Вони розміщені на комунальній земельній ділянці, втім у міськраду за погоджувальними документами не звертались й не платять за оренду землі.

Ще в 2003 році ТзОВ «Біля універмагу» отримало в сервітутне користування 0,54 га міської землі на вул. Княгині Ольги, 106 для обслуговування ринку й п’ять років платило орендну плату. Згодом офіційно адресу в договорі підприємці змінили, але договір про користування землею не продовжили.

У 2023 році управління держконтролю за використанням і охороною земель обстежило територію довкола ЦУМу й виявило, що на комунальній землі самовільно розміщені вісім кіосків. Наприкінці грудня виконком дозволив МАФи демонтувати, втім підприємці звернулись у Львівський окружний адміністративний суд, який ухвалив забезпечити позов, що унеможливило демонтаж за попередніми рішеннями виконкому. Тому 5 березня виконком ухвалив нові рішення, за якими дозволив шість кіосків демонтувати.

ТзОВ «Біля універмагу» зареєстроване у 2002 році на вул. Володимира Великого, 59в. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Юлія Гриншпун. Компанія зареєструвала право власності на три кіоски на розі вул. Володимира Великого та Княгині Ольги.