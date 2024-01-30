Вартість найдешевших кіосків починається від 6500 доларів

Львівська міська рада закликала мешканців не купувати кіоски через інтернет-платформи. Продавці пропонують купити МАФ за завищеною ціною та подекуди продають незаконні кіоски, які не внесенні в міську Комплексну схему розміщення тимчасових споруд.

Як повідомили в департаменті містобудування 30 січня, у Львові активізувались підприємці, які масово продають кіоски через інтернет-платформи. Фахівці департаменту виявили кілька таких оголошень, де МАФи продають за значно вищими за ринкові ціни – подекуди вони сягають вартості квартири. Серед оголошень – кіоски на вул. Тарнавського, 33, Сихівській, 12, Личаківській, 44, де найдешевші продають від 6500 доларів. Є серед варіантів і незаконні МАФи, як-от на вул. Личаківській, 44.

«Цей МАФ не входить до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та не має паспорта прив’язки. А отже, є самовільним і підлягає демонтажу», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, часто тимчасові кіоски продавці видають за об’єкти нерухомості, однак фактично покупцям продають будівельні матеріали, які тимчасово розташовані на комунальній землі.

Додамо, що у Львові діяльність кіосків регулює ухвала «Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території міста Львова», відповідно до якої, павільйони, які не внесені цю комплексу схему і не мають відповідних дозвільних документів, можуть демонтувати. Переглянути перелік законних кіосків можна за посиланням.