МАФ на розі вул. Куліша та просп. Чорновола багато років перебуває в занедбаному стані

Господарський суд Львівської області дозволив демонтувати незаконний кіоск на перехресті просп. Чорновола та вул. Куліша. На комунальній ділянці замість МАФу збудували повноцінний магазин, який згорів у 2017 році, і відтоді ця територія була закинутою.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,0125 га на вул. Куліша, 46а. У 2009 році Львівська міська рада передала цю ділянку підприємцю Ігорю Лисаку в оренду на 5 років для відкриття кіоска. За умовами договору, на ділянці не було нерухомості, а також заборонялось нове будівництво.

Однак замість кіоска на цій ділянці орендар самовільно збудував повноцінний магазин, а обласна ДАБК ввела його в експлуатацію. У 2014 році ПП «Колектпро», яке внесло приміщення магазину площею 120,6 м2 в статутний капітал компанії, зареєструвало за ним право власності. У 2015 році ПП «Колектпро» створило ПП «Інвестиційна компанія Форум» та передало у статутний капітал новоствореної компанії приміщення магазину.

У 2016 році магазин вилучили з Комплексної схеми розміщення МАФів через будівництво нової транспортної розв’язки на перехресті просп. Чорновола та вул. Куліша. У 2017 році у скверику між вул. Куліша та проспектом Чорновола згорів дерев'яний павільйон. Відтоді територія зі знищенм магазином була занедбаною.

У 2017 році Львівська міська рада подала на підприємців у суд із вимогою скасувати приватизацію нерухомості та демонтувати незаконний кіоск. У 2018-2019 роках Галицький райсуд, а згодом і Львівський апеляційний суд у задоволенні позову міськради відмовив, однак у 2022 році Верховний Суд відправив справу на розгляд Господарського суду.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Богдан Яворський позов міськради задовольнив, зобов’язав ПП «Інвестиційна компанія Форум» усунути перешкоди в користуванні комунальною ділянкою та зобов’язав знести самобуд. Крім цього, суд скасував приватизацію незаконно збудованого магазину. Це рішення можна оскаржити в Західному апеляційному господарському суді.

Нагадаємо, у 2017 році у скверику між вул. Куліша та проспектом Чорновола згорів дерев'яний павільйон. Після того зруйнована будівля самобуду понад шість років була закинутою.

ПП «Інвестиційна компанія Форум» зареєстрована понад 8 років тому у Львові за адресою незаконного будівництва. Її директором і власником є львівський адвокат Лев Козаков. Інша його компанія причетна до будівництва житлового комплексу на території дитячого табору у Брюховичах.