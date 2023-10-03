Суд дозволив знести згорілий шість років тому кіоск навпроти ТРЦ Forum у Львові
Орендар комунальної землі незаконно збудував на ділянці магазин
Господарський суд Львівської області дозволив демонтувати незаконний кіоск на перехресті просп. Чорновола та вул. Куліша. На комунальній ділянці замість МАФу збудували повноцінний магазин, який згорів у 2017 році, і відтоді ця територія була закинутою.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,0125 га на вул. Куліша, 46а. У 2009 році Львівська міська рада передала цю ділянку підприємцю Ігорю Лисаку в оренду на 5 років для відкриття кіоска. За умовами договору, на ділянці не було нерухомості, а також заборонялось нове будівництво.
Однак замість кіоска на цій ділянці орендар самовільно збудував повноцінний магазин, а обласна ДАБК ввела його в експлуатацію. У 2014 році ПП «Колектпро», яке внесло приміщення магазину площею 120,6 м2 в статутний капітал компанії, зареєструвало за ним право власності. У 2015 році ПП «Колектпро» створило ПП «Інвестиційна компанія Форум» та передало у статутний капітал новоствореної компанії приміщення магазину.
У 2016 році магазин вилучили з Комплексної схеми розміщення МАФів через будівництво нової транспортної розв’язки на перехресті просп. Чорновола та вул. Куліша. У 2017 році у скверику між вул. Куліша та проспектом Чорновола згорів дерев'яний павільйон. Відтоді територія зі знищенм магазином була занедбаною.
У 2017 році Львівська міська рада подала на підприємців у суд із вимогою скасувати приватизацію нерухомості та демонтувати незаконний кіоск. У 2018-2019 роках Галицький райсуд, а згодом і Львівський апеляційний суд у задоволенні позову міськради відмовив, однак у 2022 році Верховний Суд відправив справу на розгляд Господарського суду.
Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Богдан Яворський позов міськради задовольнив, зобов’язав ПП «Інвестиційна компанія Форум» усунути перешкоди в користуванні комунальною ділянкою та зобов’язав знести самобуд. Крім цього, суд скасував приватизацію незаконно збудованого магазину. Це рішення можна оскаржити в Західному апеляційному господарському суді.
Нагадаємо, у 2017 році у скверику між вул. Куліша та проспектом Чорновола згорів дерев'яний павільйон. Після того зруйнована будівля самобуду понад шість років була закинутою.
ПП «Інвестиційна компанія Форум» зареєстрована понад 8 років тому у Львові за адресою незаконного будівництва. Її директором і власником є львівський адвокат Лев Козаков. Інша його компанія причетна до будівництва житлового комплексу на території дитячого табору у Брюховичах.