Котлован на місці майбутньої забудови викопали нещодавно

Підприємство громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» зареєструвало у власність як об’єкт незавершеного будівництва нещодавно викопаний котлован на ділянці, де розташована недобудована школа в Брюховичах. Про це 13 вересня повідомило видання NGLmedia.

За даними реєстру речових прав, підприємство громадської організації зареєструвало багатофункціональний комплекс громадського призначення у складі реабілітаційного центру для учасників ООС (АТО) на вулиці Широкій, 2 у селищі Брюховичі. Така реєстрація в подальшому значно ускладнить скасування права постійного користування землею, яке має підприємство.

Нагадаємо, комунальну ділянку площею 3,5 га у Брюховичах разом із недобудованою школою у постійне користування отримало підприємство ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця». Вона декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак, як з’ясувалося, центр реабілітації мав займати 500 м2 із 44000 м2 загальної площі нового будівництва.

Коли Брюховичі увійшли до Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження. Суд двічі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім у жовтні 2022 року через суд ці роботи вдалось зупинити.

2 серпня Галицький суд Львова скасував арешт на земельну ділянку, після чого на ній розпочались будівельні роботи. Наприкінці серпня міський голова Львова Андрій Садовий звернувся в поліцію й попросив відреагувати на захоплення землі і зупинити підготовку до будівництва апартаментів на території школи. Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки.