Школа у Брюховичах стоїть недобудом ще з 1995 року

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції через ділянку у Брюховичах, де розташована недобувана школа. Він просить відреагувати на захоплення землі і зкпинити підготовку до незаконного будівництва.

«Міський голова Львова повторно звернувся до голови Нацполіції Івана Вигівського щодо ситуації з можливим незаконним захопленням земельної ділянки у Брюховичах на вул. Широкій, 2. Йдеться про територію недобудованої школи, площею 3,4 га, яку ще у 2020 році, за кілька днів до своєї ліквідації, колишня селищна рада безкоштовно віддала під забудову», – повідомила 30 серпня прес-служба ЛМР.

Міський голова Андрій Садовий просить голову Нацполіції зупинити будь-які підготовчі чи будівельні роботи на цій території; перевірити законність рішень колишньої Брюховицької селищної ради, яка надала у постійне користування цю ділянку і списала з балансу недобудовану школу. Також мер Львова просить дослідити походження коштів у ПГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» та її фінансову можливість провести демонтаж школи та почати нове будівництво.

«Сподіваюся на справедливе та неупереджене розслідування цього кримінального провадження і притягнення до відповідальності посадовців колишньої селищної ради, які допустили такі свавільні та протиправні дії щодо земель громади та приміщення недобудованої школи», – зазначено у листі, адресованому голові Нацполіції.

Прес-служба ЛМР додала, що мешканці Брюховичів також збирали підписи в прокуратуру проти забудови майже 3,5 га землі.

Нагадаємо, ділянку у Брюховичах у постійне користування отримало підприємство ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця». Вона декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак, як з’ясувалося, центр реабілітації мав займати 500 м2 із 44000 м2 загальної площі нового будівництва.

Коли Брюховичі увійшли до Львівської територіальної громади, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження. Суд двічі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. У жовтні 2022 року місто зупинило самовільні підготовчі будівельні роботи та демонтувало незаконно встановлену огорожу.

Галицький суд Львова скасував арешт на земельну ділянку. Попри повторне звернення Львівської обласної прокуратури щодо накладення арешту, станом на 29 серпня суд не розглянув клопотання.