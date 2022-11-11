Smart House поєднує сучасну архітектуру та інфраструктуру, необхідну сьогодні мешканцям і бізнесу

Війна внесла суттєві зміни у життя кожного українця й у всі сфери економіки. Щодня сотні мешканців втрачають своє житло та вимушені починати життя спочатку. Така складна ситуація змушує забудовників переглянути принципи своєї роботи, щоб відповідати нинішнім потребам покупців. А йдеться насамперед про доволі обмежені бюджети та бажання почувати себе в безпеці, наскільки це можливо.

У Львові в середу, 9 листопада, презентували новий апарт-комплекс Smart House – один з перших проєктів, який повністю підлаштований під сьогоднішні потреби для життя та бізнесу. Унікальність проєкту в тому, що, по-перше, це спільна праця компаній з Запоріжжя та Львова, а по-друге – це доступне житло в центрі міста з площею від 17 м2 з усіма необхідними для комфорту умовами. ZAXID.NET побував на презентації Smart House і розповідає деталі нового проєкту.

Релокація і нові цінності

Багатофункційний комплекс Smart House – це спільний проєкт компанії SENSAR Development з Запоріжжя та відомого львівського забудовника LEV Development. SENSAR Development успішно працює на будівельному ринку уже майже 10 років. З кінця 2018 року компанія будує в сегменті багатоквартирних житлових комплексів та комерційної нерухомості. Попри постійні обстріли та руйнування житла, компанія продовжує свої проєкти в Запоріжжі – а це ЖК Kvartal та Клубний квартал «Атмосфера». Окрім того, компанія завершила будівництво багатопрофільної клініки UniClinic та клініки естетичної медицини Vidnova в Запоріжжі. Водночас у березні 2022 року керівництво компанії вирішило відкрити філію у Львові і почати реалізовувати нові проєкти саме тут.

«Ми сьогодні продовжуємо будувати свої об'єкти в Запоріжжі попри бомбардування та обстріли міста. Ми перебуваємо у складних умовах, але у нас є принципова позиція – жити далі, розвиватися, зберегти команду. І сьогодні ми вже перевезли майже 50 сімей нашої компанії з Запоріжжя», – розповідає засновник та СЕО SENSAR Development Марк Марченко.

Переїхавши у Львів, Марк Марченко познайомився з Василем Левицьким та Олександром Островським, засновниками LEV Development. Так дві потужні компанії стали партнерами і вирішили разом будувати житло нового формату.

Смарт-житло з максимальним комфортом

Smart House – це комплекс апартаментів, розташований на початку вулиці Шевченка, за 10 хвилин від Оперного театру. Поруч з комплексом розташовані коворкінг-центри Regus та Kivsh і фітнес-центр Smarttass. Район, де ведеться будівництво комплексу, зараз активно розвивається в плані інфраструктури, отож вважається одним з найкращих у Львові для життя. То що ж пропонують забудовники?

Загалом Smart House – це унікальний для Львова проєкт, бо його зовнішній вигляд абсолютно не змінився від стадії проєктування до моменту реалізації. Над проєктом працював відомий львівський архітектор Марко Савицький.

«Це багатофункційний комплекс, де передбачена можливість не просто довготривало мешкати, а повністю все забезпечено інфраструктурними елементами: кафе, офіси, крамниці тощо. Сама архітектура комплексу досить складна, але я дуже задоволений, що інвестори нічого не поміняли і він від проєктування до реалізації проходить шлях без змін», – каже Марко Савицький.

Загальна площа Smart House становитиме 8495 м², з яких 435 м2 – це комерційні приміщення. Загалом комплекс будується у дві черги: перша – це апарт-готель, а друга – житлові апартаменти. Загалом 7-поверховий комплекс складатиметься з 84 апартаментів, площа яких стартує від 17 м2, що робить це житло доступним для тих, хто не готовий інвестувати великі суми, але хоче отримати комфортні умови.

Smart House поєднує у собі яскраву, сучасну архітектуру і максимальну функціональність

«Ми дуже раді, що спільно з компанією SENSAR Development створюємо такий проєкт. Його унікальність саме в тому, що це створення смарт-житла – невеликих апартаментів, яких зараз потребують дуже багато людей, адже велика кількість українців змінюють місце проживання, і цей проєкт повністю підлаштований під їхні потреби. Він дуже швидкий (загальний термін будівництва – до 12 місяців), якісний, яскравий і сучасний», – каже co-founder LEV Development Олександр Островський.

Потенційним мешканцям Smart House пропонують від невеличких, але дуже затишних квартир до просторих апартаментів з власною терасою на 5,6 та 7 поверхах. Окрім того, на першому поверсі Smart House облаштують patio-зону для відпочинку і зустрічей – місце, де можна буде проводити час, попрацювати або просто змінити обстановку.

На першому поверсі Smart House облаштують простір для відпочинку і зустрічей

Реагуючи на сьогоднішні потреби, у комплексі передбачили автономну систему опалення тепловими насосами та власне автономне укриття. Також у комплексі буде конференц-зал, коворкінг, patio-зона, кав'ярня і підземний паркінг з автомобільним та пасажирським ліфтом.

Ремонт під ключ

Усвідомлюючи, як непросто буває спланувати самостійно ремонт у помешканні, майбутнім жителям Smart House пропонують послугу SENSAR Repair – ремонту під ключ. Це нова послуга від компанії SENSAR Development і її вперше вирішили запропонувати інвесторам саме у Львові. Ремонт під ключ – це зручно, адже у невеликому просторі варто спланувати все до деталей, щоб отримати максимально функціональне і комфортне житло. Тому краще довірити цю справу фахівцям.

«Ми побачили, що на цю послугу є попит, – зазначила директор відділу продажу Олена Бартуль. – Довгий час ми чули від наших клієнтів, що після придбання квартири закінчується спокій. Бо попереду довгий та важкий процес ремонту. Навіть якщо його виконує підрядник – потрібно ще знайти, до кого звернутись, щоб потім бути задоволеним результатом. А що може бути кращим, ніж замовити ремонт під ключ від девелопера, якому довіряєш?».

Що входить до послуги SENSAR Repair?

Детальний план будівельних робіт;

Індивідуальний підхід;

Виконання провідними спеціалістами;

Гарантія на роботу;

Можливість дистанційної співпраці;

Клінінг у подарунок.

Інвестору надається вибір серед двох стилів дизайну. Також є змога обрати теплі чи холодні тони та облаштувати приміщення під будь-які потреби. Загалом пропонують три рівні обладнання квартири: Base, Standard, Premium. Рівень Premium передбачає, що у квартиру можна зайти та одразу жити:

Оздоблення підлоги, стін, стелі;

Меблювання всіх приміщень;

Встановлення світлового обладнання;

Установка міжкімнатних дверей;

Техніка: пральна машина, холодильник, телевізор, НВЧ-піч, духова шафа, електричний чайник;

Домашній інтернет;

Гаряча вода: бойлер або двоконтурний газовий котел;

Опалення: газовий або електричний котел;

Посуд – за побажанням клієнта.

За бажанням інвестора можливо створити індивідуальне планування і дизайн. В кінцевому результаті ви отримаєте житло своєї мрії: апартаменти у чудовому районі неподалік історичного центру Львова, з усією необхідною інфраструктурою у межах комплексу та ще й з ідеальним ремонтом.

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