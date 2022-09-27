Під час пошуку квартири варто звертати особливу увагу на тип матеріалу, з якого зведений будинок

Люди, які вирішують купити квартиру, зазвичай спочатку цікавляться розташуванням, вартістю та площею. Отримавши інформацію з цих питань, одразу постає наступне – а чи якісне буде житло, і з чого взагалі його будують? Насправді це дуже важливе питання, адже кожен з матеріалів, які використовують при будівництві, має свої плюси та мінуси. Ідеальних будинків, які підходять абсолютно всім не існує, бо все залежить від пріоритетів покупця.

Сьогодні ринок багатоповерхових будинків представлений трьома типами матеріалів – це панельні, цегляні та монолітні будинки. Коротко розберемо кожен з них.

Панельний будинок

Панелі зовнішніх стін можуть бути одношаровими і багатошаровими. Одношарові панелі виготовляються з легкого залізобетону або бетону конструктивних марок. Багатошарові панелі – це конструкція з двох листів жорсткого матеріалу (метал, ПВХ, ДВП, магнезитова плита) і шару утеплювача між ними, склеєних за допомогою гарячого або холодного пресування. Сучасні панелі в порівнянні зі своїми радянськими аналогами серйозно поліпшили експлуатаційні властивості і екологічність, але все-таки не гарантують повної відсутності радіаційного фону.

Плюси:

Панельний будинок – це типова конструкція, всі норми будівництва таких будинків давно «вкорінилися» та перевірені на практиці безліч разів. Тобто завжди можна подивитися, як виглядає вже готовий будинок із тої самої серії. Квартири в таких будинках в кілька разів дешевші, ніж в цегляних чи монолітних будинках.

Мінуси:

Взимку у панельних будинках буває досить холодно, оскільки шви часто продуваються. Саме тому мешканці панельних будинків суттєво переплачують за опалення в холодний період року. Ще один мінус таких будинків - низька шумоізоляція: мешканці чують звуки як з вулиці, так і від всіх сусідів навколо.

У панельному будинку складно зробити перепланування квартири: перегородки зроблені з легкої конструкції, однак кріпляться на несучих стінах, які зносити не можна.

Довговічність:

Термін служби панельних будинків залежить від конкретного виду будівель. Наприклад, тонкостінні «хрущовки» були розраховані на 40-50 років, проте їх реальна довговічність перевищує проектну в 1,5 раза.

Вартість:

Панельне будівництво відрізняється простотою, швидкими темпами і порівняльною дешевизною матеріалів, що дозволяє забудовникам пропонувати квартири у таких будинках за мінімальною ціною.

Монолітний будинок

Зведення моноліту починається з заливки залізобетонного каркаса зі складних бетонних конструкцій у вигляді блоків, усередині яких проходить міцна арматура, обрамлена всередині і зовні тепло- і звукоізоляційною оболонкою. Зовнішні стіни ж можуть зводитися з якого завгодно матеріалу –бетону, цегли або багатошарових панелей. Така технологія дозволяє зводити будинки практично без обмежень по поверховості.

Плюси:

Квартира в монолітному будинку матиме товсті зовнішні стіни, які не будуть пропускати шум ззовні. Кожен поверх в монолітному будинку – окремо ізольований відсік, тобто, якщо у сусіда зверху прорве трубу, вода не потрапить до мешканців на нижніх поверхах. Крім того, власник нової квартири в монолітному будинку, швидше за все, сам зможе обрати планування майбутнього житла.

Мінуси:

Хоч мешканці не чутимуть звуки з вулиці, у самому будинку будуть чутні будь-які звуки, що видають ваші сусіди. У більшості випадків, будинки робляться із пінобетону, він негативно впливає на звукоізоляцію приміщення і погано утримує кріплення. Квартири в монолітних будинках також мають і зовнішні дефекти – часто в таких квартирах нерівні внутрішні стіни, а це може стати проблемою під час ремонту.

Довговічність:

Монолітні будинки належать до категорії дуже міцних і надійних, якщо побудовані з дотриманням усіх технологій. Термін служби матеріалів розрахований на 150 років.

Вартість:

Квартири в монолітах дешевше квартир в цегляних будинках, але дорожче панельного житла. Такі квартири в основному розраховані середній клас, проте ця технологія досить часто застосовується і для будівництва елітного житла.

Цегляний будинок

При будівництві цегляних багатоповерхових будинків зазвичай використовуються два види цегли: керамічна і силікатна. Дорожча керамічна цегла володіє прекрасними експлуатаційними властивостями – цей матеріал досить міцний, має високі показники термо- і вологостійкості. Силікатна цегла набагато дешевша, однак гірше переносить перепади температур.

Плюси:

Цегла «дихає» – це створює хороший мікроклімат в квартирі, а силікатна цегла, в складі якої є вапно – природний антисептик, не допускає розвиток плісняви на стінах. В цегляних будинках тепло, власники таких квартир заощаджують на опаленні в зимовий період, в будинках дуже хороша звукоізоляція стін.

Мінуси:

Цегла програє по стійкості до землетрусів, будинки розраховані на землетруси тільки до 8 балів, але в Україні це дуже рідке явище. Ремонт у будинку з цегли обійдеться дорожче, адже доведеться додатково вирівнювати стіни.

Якщо ж ви купуєте вторинне житло, то варто уважно оглянути стіни і пошукати в них тріщини: особливо небезпечні ті, що розходяться віялом або йдуть паралельно один одному.

Довговічність:

Керамічна цегла належить до числа найбільш довговічних матеріалів, термін експлуатації таких будинків сягає 150 років.

Вартість:

Рівень цін за квадратний метр в цегляних новобудовах може бути на рівні монолітних будинків, але зазвичай квартири у цегляних будинках дорожчі. Елітне житло, як правило, будується саме з цегли.

За матеріалами «Оцінка24» та «ЛДБК»

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