Через великий попит на житло у Львові, кількість варіантів для іпотеки тут обмежена

Експерти порталу ЛУН проаналізували, які квартири можна придбати за новою пільговою 3% іпотекою «єОселя», що почала діяти в Україні з жовтня.

За результатами дослідження ЛУН, з пільговою іпотекою 3% на 20 років та з мінімальним першим внеском 20% людина без дружини / чоловіка та дітей може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, а у Львові – лише на 1-кімнатну квартиру.

Інфографіка ЛУН

Утім, як розповіли ZAXID.NET у ЛУН, придбати житло більшої площі за цією програмою можливо для сімей або якщо збільшити розмір першого внеску чи розглянути новобудови без ремонту.

Перший внесок має становити не менше 20% від вартості квартири, а термін залишкових виплат – від 1 до 20 років. Площа квартири, згідно з правилами, – не більше 52,5 м² на одну людину та по +21 м² на кожного члена родини. Також є обмеження за вартістю квадратного метра і максимальною сумою кредиту: для людини без сім’ї в Києві вартість квадратного метру має становити не більше 46,7 тис. грн (максимальна сума кредиту – до 2,45 млн. грн), для Львова гранична вартість метру – 39,8 тис. грн (сума кредиту – до 2,09 млн. грн), для Одеси – 38,3 тис. грн та 2,01 млн. грн відповідно.

З огляду на ціни на одно- і двокімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості у Києві, Львові та Одесі, за результатами дослідження ЛУН, з мінімальним першим внеском у 20% людина без сім’ї може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, у Львові – лише на 1-кімнатну. Отримати квартиру більшої площі за цією програмою теж можливо, якщо збільшити розмір першого внеску.

Якщо на іпотеку претендує сім’я, то за кожного члена додається +21 доступних квадратних метрів і, відповідно, збільшується максимальна сума займу. Таким чином, сім’я з декількох людей за цією програмою вже може претендувати навіть на 2-3-кімнатну квартиру з мінімальним першим внеском.

Інший варіант – квартири на первинному ринку без ремонту (на стадії будівництва), що дешевші за готове житло.

У Києві з мінімальним першим внескм можна розглядати варіанти вже збудованого житла у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах, на майже всьому лівому березі, а також у значній частині передмістя в межах 5-15 км від Кільцевої дороги.

Львів, як і в цілому західні регіони, наразі користується попитом, тому може запропонувати лише близько 10 варіантів житлових комплексів. Також тут доведеться почекати реєстрації майнових прав забудовниками на ще незбудовані квартири або збільшувати суму першого внеску.

В Одесі варіантів готового житла від забудовників придатного для іпотеки з мінімальним першим внеском значно більше – понад 30 житлових комплексів у майже всіх районах міста.

«Підводні камені» державної іпотеки

«Іпотека на 20 років під 3% – це найкращі умови на придбання нерухомості за всю історію незалежності. Це має стати суттєвим поштовхом для відновлення ринку. Але варто звернути увагу на додаткові платежі та ризики. Додатково оплачуються банківські комісії за видачу кредиту та раз на рік – обов’язкове страхування житла від 0,25% до 1% від вартості квартири», – коментує Денис Суділковський, маркетинг-директора ЛУН.

Щодо ризиків, варто уважно стежити за коштами на спецрахунку, каже експерт.

«Насправді людина бере іпотеку за ставкою 7%, але з неї 4% компенсує держава через спеціальний ескроу-рахунок. І за наявністю коштів на тому рахунку має слідкувати саме одержувач кредиту, інакше він зобов'язаний з власної кишені доплатити банку відсотки. Основних причин того, що грошей може не бути на спецрахунку, дві – держава перестала фінансувати програму або позичальник пропустив свій платіж, тоді це штрафні санкції за несвоєчасну оплату», – пояснює Денис Суділковський.

Про те, як подати заявку на участь у програмі «єОселя», читайте за посиланням.