На місці школи планують збудувати готелі з апартаментами, ДНЗ і реабілітаційний центр

На місці недобудованої школи в Брюховичах збудують багатофункційний комплекс із готелем, приватним дитсадком та реабілітаційним центром для ветеранів. Відповідні плани забудови оприлюднила компанія Sensar Development і 13 липня презентувала їх місцевим мешканцям. Саму будівлю Брюховицька сільрада списала та безкоштовно передала громадській організації, яка потім віддала територію під забудову приватній компанії.

Йдеться про ділянку площею 3,5 га в Брюховичах на вул. Широкій, 2, на якій розташована недобудована школа. Її почали будувати ще у 1992 році й за три роки припинили будівництво через брак фінансування.

У 2020 році Брюховицька селищна рада передала ділянку в безкоштовне користування ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"», а недобуд списала з балансу як будівлю, що не підлягає реконструкції чи перебудові. Громадська організація планувала збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів, однак у жовтні 2020 року вона отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво масштабного комплексу із житлом і торговим центром, у якому центр реабілітації мав займати лише 500 м2 з 44 тис. м2 загальної площі.

Через виділення землі ГО у 2021 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), а Галицький районний суд, у межах провадження, ділянку арештував. Утім у вересні суд арешт скасував, а невдовзі на території недобуду зʼявилась будівельна техніка.

Зʼясувалося, що ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім Львівська міська рада, що після приєднання Брюховичів до Львівської ОТГ стала правонаступницею майна, на засіданні міської комісії ТЕБ і НС вирішила блокувати доступ до будівельного майданчика. У лютому 2023 року забудовник рішення комісії скасував у Львівському окружному адмінсуді. Це рішення Шевченківська РА оскаржує у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

13 липня директор департаменту міської агломерації Львівської міськради Юрій Лукашевський повідомив, що «Сенсар Груп» представив оновлений проект комплексу та погодився виділити 10 млн грн для будівництва школи в Брюховичах. Зі слів Юрія Лукашевського, забудовник забрав із проекту ТРЦ, натомість залишив готель із апартаментами на 3-4 поверхи, приватний дитсадок і реабілітаційний центр для ветеранів на близько 1000 м2. Крім цього, загальна площа забудови має зменшитись приблизно вдвічі – до 44 тис. м2, а площа забудови не має перевищувати 27%.

Зазначимо, що засновниками «Асоціації інвалідів захисників вітчизни» є Роман Берко і Остап Проць. Роман Берко пов’язаний із відомими забудовниками, зокрема компанією «Грінвуд», що активно будується в Брюховичах. Саме цю компанію колишній селищний голова Брюховичів Володимир Доманський назвав однією з інвесторів проекту комплексу на вул. Широкій.

Запорізька компанія «Сенсар Груп» вийшла на львівський ринок під час війни й заявила про плани будівництва у Львові та Яремчі. В Запоріжжі фірма відома будівництвом житлового комплексу Comfort City, який збудували фактично на дитячому майданчику. За даними місцевих медіа, через нібито незаконне виділення землі під будівництво прокуратура відкрила кримінальну справу.

Компанія належить мешканці Дніпра Світлані Васильєвій, яка працювала у різних відділеннях виконавчої служби в Одесі та Києві. Директорка фірми Олена Бартуль, яка неуспішно йшла на місцеві вибори у 2020 році від партії «Слуга Народу». На сайті СЕО компанії вказаний Марк Марченко, а проекту в Брюховичах на сайті наразі немає.