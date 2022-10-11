Школу в Брюховичах на вул. Широка, 2 почали будувати у 1992 році, однак через брак коштів будівництво заморозили

Галицький районний суд Львова скасував арешт на земельну ділянку в Брюховичах, де розташована недобудована будівля школи. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».

Йдеться про ділянку площею майже 3,5 га на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, де розташована будівля недобудованої школи. У 2020 році Брюховицька селищна рада передала ділянку в безкоштовне користування підприємству ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"», а недобуд списала з балансу як будівлю, що не підлягає реконструкції чи перебудові.

Організація планувала збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів. Однак у жовтні 2020 року вона отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво масштабного комплексу із житлом і торговим центром, у якому центр реабілітації мав займати лише 500 м2 з 44 тис. м2 загальної площі.

Через виділення землі приватній організації у 2021 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), а Галицький районний суд, у межах провадження, ділянку арештував.

У вересні 2022 року суддя Галицького районного суду Віталій Радченко на клопотання ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"» скасував арешт ділянки. Чим саме керувався суддя, аби зняти арешт на землю, наразі не відомо, оскільки повний текст ухвали у реєстрі судових рішень ще не опублікували. Тепер компанія, що має ділянку в користуванні, може знести недобудовану школу й почати нове будівництво.

Засновниками «Асоціації інвалідів захисників вітчизни» є Роман Берко і Остап Проць. Роман Берко пов’язаний із відомими забудовниками. Зокрема, донедавна був засновником обслуговуючого кооперативу ЖБК «Воля», який зареєстрований в Брюховичах, на вул. Львівська, 92, де розташований ЖК «Грінвуд». Саме цю компанію колишній селищний голова Брюховичів Володимир Доманський назвав однією з інвесторів проекту комплексу ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"».

Зазначимо, що школу на вул. Широка, 2 у Брюховичах почали будувати у 1992 році. Будівництво припинили у 1995 році через брак фінансування.