Розглянути можливість видачі МУО для забудовника міськраду зобовʼязав суд

Виконавчий комітет Львівської міськради відмовився видати компанії «Перформенс 2» містобудвні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом у лісовій зоні в Брюховичах. Розглянути МУО міськраду зобовʼязав Львівський окружний адміністративний суд, однак нове будівництво суперечить генеральному плану Брюховичів.

Йдеться про забудову двох ділянок загальною площею 0,22 га на вул. Курортній у Брюховичах. Ділянки перебувають у приватній власності компанії «Перформенс 2», яка ще у 2021 році звернулася в міську раду за містобудівними умовами. Однак тоді виконком розгляд питання переніс. Забудовник звернувся до Львівського окружного адмінсуду, який ще у червні 2022 року зобовʼязав міську раду розглянути можливість видачі МУО.

27 червня виконком знову розглядав це питання зі змінами. У МУО була зазначена висота будинку 15 м, а відсоток забудови – 45%. Втім під час засідання представник забудовника Олег Огородник наполягав, аби міськрада розглянула попередній проект, що передбачав висоту ЖК 18 м. Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач зазначив, що ще видачі дозволу на будівництво на ділянці встановили паркан, на що представник забудовника відповів, що йому про це нічого не відомо.

У результаті обговорень виконком проголосував проти видачі містобудівних умов компанії «Перформенс 2». За даними аналітичної системи YouControl, компанію заснували у 2021 році. Тоді серед бенефіціарів були власники «Холдингу емоцій «!Фест» Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. Зараз же одноосібним влаником компанії є львівський підприємець Семен Коритов.