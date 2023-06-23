Котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах належать родичам депутатів ЛМР Юрія Ломаги та Олексія Різника

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позови близьких родичів депутатів Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника і Юрія Ломаги. Вони стосувались відмови виконкому у видачі містобудівних умов і обмежень на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах. Про це 23 червня повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів».

Як інформував ZAXID.NET, йдеться про комплекс котеджів на вул. Незалежності, 64, які збудували біля озера «Плотіки» під виглядом розважально-відпочинкового комплексу. Восени 2022 року частину котеджів перепродали – новими власниками нерухомості стали родичі Юрія Ломаги та Олексія Різника.

Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для реконструкції нежитлових котеджів під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня виконком вирішив відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції котеджів під квартири. Тоді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що це суперечить містобудівній документації Брюховичів, оскільки за генпланом зона, в якій побудовані будинки, належить до земель рекреаційного призначення.

Власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від Надії і Романа Різників [ймовірно, його батьків].

Наразі суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника. Суд вважає, що виконком порушив встановлений 10-денний термін розгляду звернень на видачу МУО, оскільки до міськради родичі депутатів звернулись 8 лютого, а виконком ухвалив рішення про відмову лише через 29 робочих днів – 21 березня. Представляли своїх родичів у суді особисто Юрій Ломага і Олексій Різник.

Зазначимо, Брюховицька селищна рада передала ділянку, де тепер побудовані котеджі, в оренду ТОВ «Сервіс» на 15 років. Тут мали збудувати оздоровчий розважально-відпочинковий комплекс та впорядкувати водойму. У результаті, замість відпочинкової інфраструктури, тут збудували будиночки, які продавали як котеджі у комплексі Forest Park Club Resort.