Котеджі розташовані на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах

Львівська міськрада не підтримала переведення нежитлових котеджів у Брюховичах у житлові квартири. 21 березня виконавчий комітет львівської міськради відмовив у видачі відповідних містобудівних умов та обмежень, які хотіли отримати родичі депутатів міськради Олексія Різника і Юрія Ломаги.

Йдеться про комплекс котеджів на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах. Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», котеджі збудували біля озера «Плотіки» під виглядом розважально-відпочинкового комплексу.

Восени 2022 року частину котеджів перепродали – новими власниками нерухомості стали неповнолітні діти депутата Львівської міської ради Юрія Ломаги 15-річна Софія, 12-річний Дмитро та 12-річний Давид; тесть та свекруха іншого депутата Олексія Різника – Іван та Оксана Лоневські, а також, найімовірніше, батьки Олексія Різника – Надія і Роман Різники. Також власницею одного із котеджів стала Мирослава Дроздовська, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги.

Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для реконструкції нежитлових котеджів під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня виконком вирішив відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції котеджів під квартири. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що це суперечить містобудівній документації Брюховичів.

«За генеральним планом Брюхович зона, в якій побудовані будинки, призначена під заклади відпочинку та туризму. Розташування житлової забудови там суперечить містобудівній документації. Ці землі – рекреаційного призначення. Тобто тут можуть бути побудовані заклади рекреаційного призначення, а по факту так не є», – пояснив він.

Зазначимо, Брюховицька селищна рада передала ділянку, де тепер побудовані котеджі, в оренду ТОВ «Сервіс» на 15 років. Тут мали збудувати оздоровчий розважально-відпочинковий комплекс та впорядкувати водойму.

У результаті, замість відпочинкової інфраструктури, тут збудували будиночки, які продавали як котеджі у комплексі Forest Park Club Resort.