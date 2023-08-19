Котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах належать родичам депутатів ЛМР Юрія Ломаги та Олексія Різника

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов тестя депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника Івана Лоневського та визнав протиправним рішення виконавчого комітету Львівської міськради про відомву у видачі містобудівних умов і обмежень. Вони стосувались дозволу на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах. Прикметно, що інтереси Івана Лоневського в суді захищав інший депутат міськради Юрій Ломага.

Як інформував ZAXID.NET, на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки», під виглядом розважально-відпочинкового комплексу збудували комплекс котеджів. Восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутаітв Юрія Ломаги та Олексія Різника.

Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для їх реконструкції під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня виконком вирішив відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції котеджів під квартири. Тоді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що це суперечить містобудівній документації Брюховичів, оскільки за генпланом зона, в якій побудовані будинки, належить до земель рекреаційного призначення.

Власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від Надії і Романа Різників [ймовірно, його батьків].

У червні суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника. Суд вирішив, що виконком порушив встановлений 10-денний термін розгляду звернень на видачу МУО, оскільки до міськради родичі депутатів звернулись 8 лютого, а виконком ухвалив рішення про відмову лише через 29 робочих днів – 21 березня.

2 серпня Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Івана Лоневського через аналогічні аргументи. Суд визнав протиправними дії виконкому та скасував рішення про відмову у видасі МУО. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.