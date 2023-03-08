Приватний медцентр на вул. Раппопорта збудували на місці двоповерхової будівлі гінекологічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні

Галицька окружна прокуратура Львова почала розслідування обставин втрати двох комунальних будівель, які раніше належали 3-й міській клінічній лікарні. Зараз на їхньому місці побудований приватний п’ятиповерховий медичний центр, що офіційно належить сину львівського бізнесмена Григорія Козловського Яремі. Про це йдеться у розслідування антикорупційного видання «Наші Гроші. Львів​».

Історія із виведенням двох приміщень 3-ї міської клінічної лікарні Львова, яку тоді очолював головний лікар Вадим Олійник, почалась ще у 2001 році. Тоді лікарня передала в оренду ТОВ «Краківський ринок» двоповерховий будинок площею 962,1 м2, який раніше був гінекологічним відділенням, утім тривалий час не використовувався. «Краківський ринок» орендував будівлю на 10 років для використання під склад. Власник «Краківського ринку» Володимир Кожан відремонтував і відкрив у колишньому гінекологічному відділенні почесне консульство Республіки Казахстан у Західній Україні і очолив його.

Наприкінці терміну оренди, у 2010 році, «Краківський ринок» вирішив приватизувати будівлю на підставі здійснених «невід’ємних покращень».

«Тоді такий спосіб приватизації комунального майна був доволі популярний у Львові – орендарі робили ремонт і претендували на власність об’єкта оренди. Щоправда, аби зробити ці покращення, має бути формальна згода власника майна, але у цьому випадку міська рада нічого не погоджувала – принаймні про це заявляли юристи міськради пізніше у судах», – йдеться у розслідуванні «Наших грошей. Львів».

У серпні 2012 року Господарський суд Львівської області, попри аргументи юристів міськради про порушення правил оренди, задовольнив позов ТОВ «Краківський ринок» і на основі експертної оцінки витрачених на ремонт ресурсів віддав у приватну власність 77% будівлі. Іншими словами, з двоповерхового будинку площею 962,1 м2 міськраді залишилось лише 228,3 м2. Юристи міськради намагалися оскаржити це рішення, але у квітні 2013 року крапку в процесі поставив Вищий господарський суд України, який залишив поділ будівлі в силі.

Насправді ж «Краківський ринок» продовжував володіти усім будинком, а медики так і не отримали доступу до своєї частки, яка залишилась у комунальній власності, стверджує керівниця КНП «Львівське ТМО 3» Леся Кобецька, яка назвала таке виведення із власності міста комунальних приміщень «рейдерським захопленням».

У грудні 2018 року ТОВ «Краківський ринок» заснував компанію «Лемберг медікал центр» і внесло будинок у статутний капітал цієї фірми. Менш ніж за місяць після реєстрації ТОВ «Краківський ринок» вийшов із засновників, а єдиною власницею «Лемберг медікал центр» стала Юлія Козловська (Думанська) – дружина Григорія Козловського.

У квітні 2019 року депутати Львівської міськради надали в оренду компанії «Лемберг медікал центр» земельну ділянку площею 0,24 га на вул. Раппапорта, 6 під будівництво приватного медичного центру.

Пізніше виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження для будівництва на вул. Раппопорта приватного пологового будинку. Тоді йшлося про реконструкцію наявної двоповерхової будівлі з пристосуванням під приватну лікарню.

У процесі будівництва зведення приватного пологового оскаржувала єврейська громада, оскільки ця ділянка колись належала до єврейського кладовища. Однак суд позов громади відхилив й узаконив будівництво.

Наприкінці 2022 року, коли приватна клініка була фактично збудована, Державна аудиторська служба провела перевірку майна 3-ї міської клінічної лікарні. Аудитори з’ясували, що на балансі лікарні є гінекологічне відділення площею 228,3 м2 та гараж площею 314 м2, проте фізично знайти їх не змогли. Виявилось, що на місці цих будівель і збудований приватний медичний центр площею понад 4000 м2. Держаудитслужба передала результати цієї перевірки в прокуратуру й 13 січня за цим фактом Галицька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 367 (службова недбалість).

Представник «Лемберг медікал центр» депутат Львівської міськради Олексій Різник стверджує, що комунальна частка в приватній клініці досі зберігається і міськрада вправі нею розпоряджатися, однак яким чином це можна зробити – не відомо.