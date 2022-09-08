Ринки «Винниківський» і «Підзамче» у 2019 році перейшли у приватну власність

Міністерство юстиції України в Верховному суді виграло справу щодо приватизації двох львівських ринків компанією доньки Григорія Козловського. Верховний суд України своїм рішенням поновив чинність наказу Мін’юсту про скасування реєстрації права власності цих ринків компанією «Дари Львівщини». Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів» з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Нагадаємо, ще у 2020 році міський голова Львова Андрій Садовий звернувся у Мін’юст зі скаргою на дії державних реєстраторів, які зареєстрували право приватної власності на ринки «Підзамче» та «Винниківський» у Львові. Право власності на ці ринки отримала ще у 2019 році компанія «Дари Львівщини», що належить доньці Григорія Козловського Софії Максимець. Мін’юст видав наказ, яким скасував право власності фірми Максимець на львівські ринки.

«Дари Львівщини» в судовому порядку оскаржило цей наказ й виграло і в першій інстанції, і в апеляційній інстанції. Представником компанії в суді виступав депутат Львівської міськради від «ЄС» Юрій Ломага. А під час засідання 30 серпня судді Верховного Суду вирішили, що цей спір мали вирішувати господарські суди, а не адміністративні і тому закрили провадження у цій справі. Таким чином наказ Мін’юсту знову став чинним.

Нагадаємо, що ще до завершення судових спорів, у березні 2021 року Львівська міська рада уклала мирову угоду із компанією «Дари Львівщини». Згідно з угодою, за компанією визнається право власності на майнові комплекси двох ринків «Винниківський» та «Підзамче», а також право постійного користування ділянками під ними – тобто безстрокове і без сплати орендної плати. За це міська рада отримала 18,5 млн грн. Окрім того, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Григорій Козловський інвестує ще 20 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури міста. Однак інформації про результати цієї інвестиції досі немає.

Додамо, що зараз ринками вже володіє не «Дари Львівщини», а дві інші компанії. Ринок «Винниківський» перейшов у власність ПП «Галицький шлях» депутата Львівської міськради від ЄС Олексія Різника, а будівлі «Підзамче» – ПП «Винниківський шлях» племінниці Козловського Віталії Дяченко.