Донька Козловського отримала у власність два львівські ринки

Ринки «Винниківський» та «Підзамче» відтепер належать доньці Козловського

Донька бізнесмена і найбагатшого депутата Львівської міськради Григорія Козловського незаконно стала власницею двох львівських ринків, «Винниківського» та «Підзамче». Майно двох базарів компанія Софії Максимець отримала, перереєструвавши їх з комунальної власності у приватну. Справою вже зацікавились правоохоронці, а міськрада звернулась до Офісу протидії рейдерству Мін'юсту. Про махінації довкола львівських ринків йдеться у розслідуванні «Наших грошей. Львів», опублікованому 26 травня.

Ринки «Винниківський» та «Підзамче» – комунальні і раніше були майном державного комунального підприємства «Екоплід». Обидва базари, які розташовані за адресами вулиця Солодова, 4 (або ж вул. Личаківська, 51) та вул. Хмельницького, 120 місто передало в оренду ТОВ «Дари Львівщини до кінця липня 2021 року.

Основними власниками компанії «Дари Львівщини» до літа 2019 року були львів’яни Володимир Кожан та Наталія Щадило, їм ще належить ринок «Краківський». Однак в липні минулого року єдиною власницею підприємства стала Софія Максимець, донька бізнесмена і депутата Львівської міськради від БПП (ЄС) Григорія Козловського. Після зміни власників ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність – про це свідчать записи в реєстрі нерухомості. При цьому компанія продовжувала платити оренду плату в міський бюджет Львова як за комунальне майно.

«Право власності Софія Максимець оформила через два місяці після купівлі ТОВ «Дари Львівщини». На її фірму реєстратори записали два окремих майнових комплекси та право постійного користування на земельні ділянки, на яких розташовано ринки», – йдеться у статті «Наших грошей. Львів».

Цікаво, що ще до приватизації майна ринків «Дари Львівщини» кілька разів безуспішно намагалось отримати базари «Підзамче» та «Винниківський» у свою власність через суд.

Для того, щоб остаточно «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку двом фірмам: «Винниківський шлях» і «Галицький шлях». Обидва підприємства були створені в один день – 15 листопада 2019 року, лише за два тижні до оборудки з іпотекою. Засновником першого є Григорій Козловський, а другого – адвокат «Винниківської тютюнової фабрики» та бізнес-партнер Козловського Олексій Різник.

Після того, як Софія Максимець отримала у власність будівлі ринків, її компанія отримала комунальні ділянки під ними на праві постійного користування. Втім донька Козловського отримала землі на основі недіючого документа, бо державний акт на право постійного користування землею під ринками втратив чинність у 2008 році.

ZAXID.NET не вдалося наразі отримати коментар з боку Софії Максимець. Григорій Козловський також не відоповів на прохання прокоментувати цю ситуацію.

За інформацією «НГ. Львів», правоохоронці уже почали вивчати справу про перехід ринків у власність доньки Козловського. Зокрема, у січні цього року поліція відкрила кримінальне провадження щодо ринку «Підзамче», а Галицький райсуд наклав арешт на майно ринку та землю під ним. Судових ухвал щодо «Винниківського ринку» наразі немає.

Управління комунальної власності Львівської міськради своєю чергою подало скаргу в Офіс протидії рейдерству у Мін'юсті щодо нотаріуски Ольги Глинчак-Кучерепи, а також двох реєстраторок Ірини Ревакович і Христини Бойко, які записали право власності на майно двох ринків Львова на приватну фірму. 13 травня відбулось засідання в Офісі протидії рейдерству у цій справі, однак рішення ще немає.

Зазначимо, що у червні 2019 року Львівська міська рада затвердила детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової, який, з-поміж іншого, включає ділянку під ринком «Підзамче». Земля під ринком була віднесено до торгово-ділових зон (Г-2), де допускається будівництво житла на верхніх поверхах. У ДПТ вказується, що на перспективу на цій території пропонується влаштування готельно-офісного об’єкту з комерційними і торговими приміщеннями на першому поверсі та підземним паркінгом.

«Винниківський» ринок розташований практично у центрі міста, в зоні історичної забудови. Детальний план району, де розташований цей ринок, наразі не затверджували.