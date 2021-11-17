Приватний медичний центр на вул. Раппопорта, 6 збудували на території давнього єврейського кладовища

Касаційний господарський суд Верховного суду не задовольнив позов єврейських організацій щодо земельної ділянки на вул. Раппопорта, де компанія львівського бізнесмена і депутата Львівської облради збудувала приватний пологовий будинок. Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів».

У 2019 році депутати Львівської міської ради відвели ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» земельну ділянку на вул. Раппопорта, 6, що поруч із 3-ю міською клінічною лікарнею, для будівництва медичного центру. Тоді директором «Лемберг Медікал Центр» був Григорій Козловський, а власницею – його дружина Юлія Козловська (Думанська). Пізніше виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження для будівництва на вул. Раппопорта приватного пологового будинку.

«Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу» та «Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу», які представляє Мейлах Шейхет, звернулися до суду з вимогою скасувати ухвали міськради, що надають в оренду земельну ділянку для будівництва пологового. Ця ділянка розташована на території давнього єврейського кладовища, яке закрили у 1855 році, а також будинок, що історично належав до єврейського шпиталю.

Суд першої інстанції торік задовольнив позов єврейської громади, однак у травні Західний апеляційний господарський суд це рішення скасував. 2 листопада Касаційний господарський суд Верховного суду залишив рішення апеляційного суду в силі і не задовольнив касаційну скаргу єврейської громади. Це рішення є оскарженню не підлягає, а, отже, остаточно узаконює будівництво приватного пологового на вул. Раппопорта, 6.

Зазначимо, що зараз фірма «Лемберг Медікал Центр» перебуває у стані припинення та перереєстрована на Євгена Лобова. Сам медичний центр у квітні перереєстрували на сина Козловських ‒ Ярему. У вересні медцентр здали в оренду приватній клініці «Оксфорд Медікал Захід».