Праворуч – будівля медичного центру на вул. Раппапорта станом на кінець 2020 року

Власником майбутнього приватного медичного центру на вул. Раппапорта у Львові став наймолодший син депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського − Ярема Козловський. 9 травня йому виповниться один рік. Про це повідомили «Наші гроші. Львів» з посиланням на державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Будинок площею приблизно 4,2 тис. м2 на вул. Якова Раппапорта, 6 Ярема Козловський отримав 9 квітня цього року на підставі договору дарування. Він народжений в шлюбі зі співачкою Юлією Думанською та є п’ятою, наймолодшою дитиною для Григорія Козловського. Ярема народився 9 травня 2020 року.

Будівля, власником якої став однорічний Ярема Козловський, − це майбутній приватний медичний центр з пологовим будинком, який зводить ТОВ «Лемберг Медікал Центр». Власницею компанії є Юлія Козловська (Думанська), очолює фірму сам Григорій Козловський. Земельну ділянку під це будівництво компанія орендує з серпня 2019 року, а містобудівні умови та обмеження вона отримала в жовтні того ж року. Додамо, що із будівництвом медичного центру на вул. Якова Раппопорта, 6 пов’язані декілька судових спорів.

Як виявили журналісти «Наших грошей. Львів», Ярема Козловський став власником нерухомості не вперше. 3 лютого цього року на нього записали квартиру і два паркомісця на вулиці Личаківській, 37 – це житловий комплекс Avalon 37. Того ж дня він отримав у власність два приміщення гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 м2. Адреса співпадає з «Академією футболу» Григорія Козловського біля Винниківського озера.

18 лютого йому подарували чотири квартири на вул. Липинського, 29г в житловому комплексі Avalon Time. І це не єдиний в той день подарунок – також був будинок в Східниці з басейном площею 249 м2.