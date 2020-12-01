Скільки там тих євреїв.

Судячи із оприлюднених візуалізацій, біля 3-ї міської клінічної лікарні на вул. Раппопорта, 6 будують чотириповерховий медичний центр Medicover

У понеділок, 30 листопада, Господарський суд Львівщини скасував проект землеустрою щодо надання земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6 під будівництво нового медичного центру компанією бізнесмена Григорія Козловського. Цей медцентр мав би стати першим у Львові приватним пологовим будинком.

До суду з позовом звернулось «Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу» та «Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу», яку представляв Мейлах Шейхет. Вони вимагали скасувати ухвали Львівської міськради щодо надання ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6 та затвердження цих документів. На підставі цих рішень фірма оформила право оренди на земельну ділянку площею 0,2463 га.

Керівником ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» є львівський бізнесмен Григорій Козловський, а власницею – його дружина співачка Юлія Думанська. Біля 3-ї міської клінічної лікарні на вул. Раппопорта фірма запланувала будівництво 4-поверхового приватного пологового будинку. Згідно з представлених візуалізацій, там мали б облаштувати медцентр Medicover.

Як повідомила ZAXID.NET адвокатка Тетяна Могінська, що представляла інтереси позивача, ця земельна ділянка розташована на території давнього єврейського кладовища, яке було закрите у 1855 році, також на цій території розташований будинок, що історично належав до єврейського шпиталю.

«Дізнавшись про це [будівництво], ми почали оскаржувати і набуття прав на землю, і дозволи на будівництво. Фактично, це перша справа, яку ми виграли у суді першої інстанції, інші перебувають на розгляді», – розповіла Тетяна Могінська.

Колегія суддів у складі Оксани Долінської, Юлії Сухович та Тараса Фартушка 30 листопада задовольнила позов представників єврейської громади та скасувала дві ухвали Львівської міської ради щодо видачі дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТзОВ «Лемберг Медікал Центр». На рішення суду ще може бути подана апеляція.