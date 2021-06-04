Приватний пологовий на вул. Раппопорта, 6 будує фірма Григорія Козловського

Львівське ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» через суд відновило проект землеустрою земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6, де вже збудували медичний центр. Зупинити будівництво вимагала місцева єврейська організація. Рішення Західного апеляційного господарського суду відкриває можливість легального відкриття першого у Львові приватного пологового будинку.

У 2019 році депутати Львівської міської ради надали дозвіл ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6, що поруч із 3-ю міською клінічною лікарнею, для будівництва медичного центру. Пізніше міськрада проект землеустрою затвердила, а на початку 2021 році поділила цю ділянку на дві окремі та надала їх в оренду на 10 років. Директором «Лемберг Медікал Центр» є Григорій Козловський, а власницею – його дружина Юлія Козловська (Думанська). Пізніше виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження для будівництва на вул. Раппопорта, 6 приватного пологового будинку.

«Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу» та «Представництво американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу», які представляє Мейлах Шейхет, звернулися до суду з вимогою скасувати ухвали міськради, що затверджують земельну документацію для ТзОВ «Лемберг Медікал Центр». Ця земельна ділянка розташована на території давнього єврейського кладовища, яке закрили у 1855 році, а також будинок, що історично належав до єврейського шпиталю.

30 листопада 2020 року Господарський суд Львівщини задовольнив позов представників єврейської громади та скасувала дві ухвали Львівської міської ради щодо видачі дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТзОВ «Лемберг Медікал Центр». На це рішення і Львівська міськрада, і «Лемберг Медікал Центр» подали апеляцію. Крім цього, компанія Григорія Козловського також подала позов в Окружний адміністративний суд Києва та намагається оскаржити внесення єврейського кладовища до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

31 травня суддя Західного апеляційного господарського суду Наталія Кравчук позов міської ради і забудовника задовольнила й скасувала рішення Господарського суду Львівщини. В постанові суду вказано, що доказів про затвердження меж історичного ареалу Львова, як і меж старого єврейського кладовища не достатньо, а, отже, суд попередньої інстанції не повно вивчив докази для задоволення позову єврейської громади. Крім цього, апеляційний суд зобов’язав єврейські організації заплатити 11,5 тис. грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Нагадаємо, що 9 квітня одноосібним власником новозбудованого приватного пологового будинку формально став однорічний син Григорія та Юлії Козловських Ярема.