У 2019 році комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність Софії Максимець

Господарський суд Львівської області затвердив мирову угоду між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини», яка належить доньці відомого бізнесмена Григорія Козловського – Софії Максимець. Угода визнає право приватної власності на майно ринків «Винниківський» та «Підзамче», за які фірма має сплатити Львівській міськраді 18,53 млн грн.

Раніше мирову угоду про передачу ринків у приватну власність затвердили депутати ЛМР. У тексті угоди не була вказана сума компенсації, оскільки попередню грошову оцінку – 18 млн грн – робили ще у 2017 році, тож необхідно було зробити нову оцінку майна.

Як повідомляють «Наші гроші. Львів», у четвер, 3 червня, на засіданні Господарського суду Львівщини «Дари Львівщини» озвучили нову грошову оцінку майна двох ринків: «Винниківського» – 10,3 млн грн, а «Підзамче» – 8,23 млн грн. Загалом – 18,53 млн грн. Проти укладання мирової угоди виступила Львівська обласна прокуратура, що вимагала витребувати майно ринків та скасувати державну реєстрацію права власності.

Суддя Господарського суду Львівської області Олена Щигельська погодила мирову угоду між Львівською міською радою та ТОВ «Дари Львівщини» з правками. Наприклад, замість формулювання, що вартість ринків визначать за новою оцінкою із врахуванням висновків про вартість за 2017 рік, вказала звіти про оцінку станом на 31 березня 2021 року, які замовляли «Дари Львівщини».

Нагадаємо, що обидва ринки Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського Софія Максимець.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких на той час був Григорій Козловський та його бізнес-партнер, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Зараз триває окремий судовий розгляд щодо витребування майна ринків з приватної власності, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки.

Наприкінці березня 2021 року депутати Львівської міськради погодили укладення мирової угоди з фірмою «Дари Львівщини», що передбачає визнання Львівською міськрадою права власності компанії на майно ринку «Винниківський» та на майно ринку «Підзамче» в обмін на сплату фінансової компенсації.