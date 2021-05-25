У 2019 році комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» шляхом перереєстрації перейшли у приватну власність Софії Максимець

Майно львівських ринків «Винниківський» та «Підзамче» оцінили у 18,5 млн грн. Ці кошти фірма «Дари Львівщини», яка належить доньці відомого бізнесмена Григорія Козловського – Софії Максимець, має компенсувати Львівській міськраді, згідно з затвердженою депутатами мировою угодою. Ця сума всього на 500 тис. грн відрізняється від попередньої оцінки у 18 млн грн.

Раніше у тексті угоди не була вказана сума компенсації, оскільки варто було зробити нову грошову оцінку майна ринків. Зараз мирову угоду затверджують в суді.

Як повідомляють «Наші гроші. Львів», 24 травня під час засідання Господарського суду Львівщини щодо укладення мирової угоди стала відома оцінка нерухомості ринків «Винниківський» та «Підзамче», що перейшли у власність фірми «Дари Львівщини».

Адвокат компанії і депутат ЛМР від «ЄС» Юрій Ломага повідомив, що вже готові звіти про оцінку об’єктів нерухомості, які замовила компанія. Вони визначили ціну в понад 18,5 млн грн, які фірма має компенсувати міськраді за два ринки. Юрій Ломага також заявив, що компанія, у разі затвердження мирової угоди, готова компенсувати прокуратурі сплачений судовий збір – це понад 300 тис. грн.

Нагадаємо, що обидва ринки Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського Софія Максимець.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких на той час був Григорій Козловський та бізнес-партнер Козловського, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Зараз триває окремий судовий розгляд щодо витребування майна ринків з приватної власності, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки. Наприкінці березня 2021 року депутати Львівської міськради погодили укладення мирової угоди з фірмою «Дари Львівщини». Вона передбачає визнання Львівською міськрадою права власності компанії на майно ринку «Винниківський» та на майно ринку «Підзамче» в обмін на сплату фінансової компенсації.

Під час засідання суду щодо затвердження мирової угоди представники «Дари Львівщини» і міської ради повідомили суд, що хочуть затвердження угоди, натомість прокурорка Галина Лука повідомила, що заперечує проти цього. Наступне засідання у справі відбудеться 3 червня.