Триповерхову будівлю торгового центру на вул. Джерельній, 28в почали перебудовувати кілька місяців тому

Поблизу ТРЦ Forum Lviv на вул. Джерельній розпочали реконструкцію торгового центру «Антей». Фірма, яка перебудовує будівлю, належить львівській співачці Юлії Думанській (Козловській), дружині відомого бізнесмена та депутата облради Григорія Козловського. Компанія має дозвіл на проведення капремонту, однак перебудова більше схожа на реконструкцію. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Львова уже почала перевірку, формально – через відсутність паспорта об’єкта на огорожі будмайданчика.

Триповерховий торговий центр «Антей» був розташований на вул. Джерельній, 28в, впритул до ТРЦ Forum Lviv. У ньому продавали розмаїті побутові та харчові товари оптом та роздріб, загалом це було схоже на оптовий базар. Нещодавно «Антей» закрили, а кілька місяців тому огородили та почали реконструкцію, зокрема практично знесли стару будівлю та будують нові поверхи. При цьому на будмайданчику немає паспорта об’єкта чи інших інформаційних таблиць, які б вказували, хто виконує перебудову.

У липні 2020 року міська ДАБК видала ТзОВ «Джерельна» дозвіл на початок робіт із капітального ремонту будівлі на вул. Джерельна, 28в. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія належить львівській співачці Юлії Козловській. За цією ж адресою зареєстрована інша фірма Юлії Козловської – ТзОВ «Львів Фуд Маркет».

У документах ДАБК вказано, що дозвіл виданий на капітальний ремонт, що передбачає перебудову споруди в межах наявної будівлі без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані.

Згідно з містобудівним законодавством, капремонт не передбачає зміни геометричних розмірів будівлі та її функціонального призначення, натомість реконструкція – це перебудова споруди, що передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій. ZAXID.NET не вдалось з’ясувати, як зміниться будівля колишнього торгового центру після ремонту, однак уже зараз видно, що будівлю зводять фактично заново. Юлія Козловська не відгукнулася на прохання про коментар з цього приводу, переданий через її представника.

У наказі Мінрегіонбуду вказано, що для реставрації чи капітального ремонту будівель не потрібні дозволи місцевої влади (містобудівні умови та обмеження, які видає виконком), проте реконструкція чи надбудова потребують такого дозволу. У прес-службі Львівської міськради ZAXID.NET повідомили, що МУО на реконструкцію торгового центру «Антей» не видавали і замовник робіт по них не звертався.

В. о. керівника міської ДАБК Львова Тарас Павлишин розповів ZAXID.NET, що за зверненням Галицької районної адміністрації ДАБК почала 2 червня перевірку будівництва на вул. Джерельній, 28в через відсутність паспорта об’єкта на будмайданчику. Перевірка триватиме впродовж 10-ти днів.

Зазначимо, що у березні 2020 року ТзОВ «Джерельна» отримало від Львівської міської ради дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Джерельній, 28в, а у лютому 2021 року проект землеустрою затвердили.

Йдеться про ділянку площею 0,28 га, на якій розташований ТЦ «Антей». Цю ділянку міськрада надала в оренду ТзОВ «Джерельна» на п’ять років для «обслуговування інших будівель громадської забудови». Як вказано у пояснювальній записці до ухвали ЛМР, прийнятої 25 травня, компанія платитиме за оренду землі орієнтовно 350 тис. грн в рік.