У будинках на вул. Дорошенка, 6 та 8 облаштують апартаменти

Фірма доньки Олександра Свіщова Вікторії Свіщової облаштує апартаменти у двох будинках на вул. Дорошенка у Львові. Раніше компанія викупила ці приміщення в міськради на аукціоні. На засідання виконавчого комітету 27 червня компанія «Ігрек Інвест» отримала відповідні містобудівні умови та обмеження.

Йдеться про два триповерхові будинки на вул. Дорошенка, 6 та Дорошенка, 8, у районі проїзду Крива Липа. За містобудівними умовами та обмеженнями, компанія отримала дозвіл на реконструкцію будівлі на вул. Дорошенка, 8 зі зміною конфігурації покрівлі з пристосуванням під апартаменти. Висота будівлі не має перевищувати 18,8 м, площа наявної забудови ділянки не зміниться.

Будівлю на вул. Дорошенка, 6 мають реставрувати, пристосувавши під апартаменти, оскільки будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення. Після реставрації висота будинку не має перевищувати 19,2 м. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що висоа даху та його конфігурація не зміниться.

У 2019 ТзОВ «Ігрек Інвест» спершу викупило в міськради частину приміщень у цих будинках площею 933,5 м2 за 30,3 млн грн, а у 2020 році - ще частину майна площею 718,9 м2 за майже 22 млн грн. Тоді компанія належала Степану Стойку,​ бізнес-партнеру Григорія Козловського та Олександра Свіщова. Зараз «Ігрек Інвест» належить доньці Олександра Свіщова Вікторії Свіщовій, а директором компанії є Степан Стойко. Сама компанія зареєстрована понад 4 роки тому на вул. Дорошенка, 6/8 та займається орендою нерухомості.

Зазначимо, що поруч Софія Максимець, донька Григорія Козловського, який є бізнес-партнером Олександра Свіщова, будує готельно-розважальний комплекс, що стане частиною Grand Hotel. Крім цього, їй належить будівля на розі вул. Дорошенка та просп. Свободи, яку також планують перебудувати під готель.