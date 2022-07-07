Готель стане продовженням будинку з вул. Дорошенка, 2 та головного корпусу Grand Hotel

У Львові визначили переможця архітектурного конкурсу на проект реконструкції будівлі на просп. Свободи, 11 під готель. Фасади будівлі відреставрують та збережуть автентичний вигляд, натомість надбудують поверх із терасою.

Триповерховий будинок на розі просп. Свободи та вул. Дорошенка стане продовженням двох частин Grand Hotel та об’єднає головний корпус на просп. Свободи та новозбудовану частину готелю на вул. Дорошенка.

21 травня 2021 року донька львівського бізнесмена Григорія Козловського, якому належить Grand Hotel, Софія Максимець отримала містобудівні умови та обмеження на реставрацію будинку під готель.

За умовами рішення виконкому, інвестори оголосили архітектурний конкурс. Його результати оголосили у четвер, 7 липня. Переможцем конкурсу обрали проект львівської компанії ТОВ «РЕ+», що передбачає збереження автентичного вигляду фасадів та надбудову тераси, що поєднується з терасою майбутнього готелю на вул. Дорошенка, 2, який також будує компанія Софії Максимець.

Загалом у конкурсі взяли участь 27 учасників. Переможці конкурсу отримають 500 тис. грн, за друге місце – 300 тис. грн, а за третє – 200 тис. грн.

Зазначимо, що будинок на розі просп. Свободи – вул. Дорошенка збудували у 1882 році за проектом Емануеля Галля. Свого часу в будинку діяв готель «Центральний», у радянські часи – кафе «Львів’янка», а після останньої реставрації у 1990-1992 роках будинок став частиною Grand Hotel. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.