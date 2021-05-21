У будинку на просп. Свободи, 11 облаштують готель

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 21 травня дозволив доньці бізнесмена Григорія Козловського Софії Максимець облаштувати готель в триповерховому будинку на розі вул. Дорошенка та просп. Свободи.

Донька Григорія Козловського Софія Масимець отримала містобудівні умови і обмеження на реставрацію триповерхового будинку на розі вул. Дорошенка та просп. Свободи у центрі міста. Цей будинок звели у 1882 році і він є пам’яткою архітектури. Зі сторони просп. Свободи будинок приблокований до чотириповерхового «Гранд готелю», що належить Григорію Козловському, а зі сторони вул. Дорошенка Софія Максимець уже веде будівництво нового готелю. Вочевидь, усі три будівлі в кінцевому результаті утворять один готельний комплекс.

Софія Максимець отримала дозвіл на реставрацію будинку на розі вул. Дорошенка та просп. Свободи та облаштування там готелю. Під приміщення готелю також використають горище будинку.

На облаштування нового готелю у центрі Львова проведуть міжнародний архітектурний конкурс, його переможець отримає 500 тис. грн премії.

«Якщо під час реалізації проекту будуть відхилення, то ми повернемось до цього питання і будемо жорстко реагувати. Ця будівля потребує реставрації, бо сьогодні дисонує з сусідніми будівлями. Але треба її зробити перфектною, щоб це була окраса міста і приклад модерної реставрації будівлі у центрі міста», – прокоментував рішення виконкому мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що проект готелю на вул. Дорошенка також обрали на архітектурному конкурсі.