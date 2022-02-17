Готель «Дністер» збудували у 1982 році в стилі радянського модернізму

У Львові відреставрують відомий готель «Дністер». Перед готелем облаштують пішохідний простір, а на фасаді збережуть елементи модерністичної архітектури 1980-х років.

Готель розташований на вул. Яна Матейка, 6, навпроти парку імені Івана Франка. Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію частини приміщень готелю виконком Львівської міськради видав ще у травні 2021 року. Йшлося про реконструкцію приміщень підземної парковки, однак керівник міського управління архітектури та урбаністики Львова Антон Коломєйцев тоді уточнив, що власники готелю планують реконструювати його масштабніше, аби осучаснити його вигляд.

Після цьогоу Львові оголосили архітектурний конкурс на реконструкцію фасаду будівлі. Конкурс відбувся 15 лютого й за його результатами переміг архітектор Тарас Сулик. Раніше він також перемагав у архітектурних конкурсах на проект нового львівського СІЗО та житлового комплексу на вул. Коновальця, 114-116.

«У проекті ми побачили максимально тактовне збереження унікального модерністського образу будівлі і, водночас, неймовірно свіже та актуальне його оновлення. Автор добре зреагував на контекст парку та суттєво покращив пішохідний громадський простір», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація Тараса Сулика

9-поверховий готель «Дністер» збудували у 1980-1982 роках у стилі радянського модернізму за проектом архітекторів Людмили Нівіної, Анатолія Консулова та Ярослава Мастила. Чотиризірковий готель входить до трійки найбільших готелів Львова (166 номерів).

Зараз готель належить ПрАТ «Туристично-готельний комплекс "Дністер"». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія належить кіпрській фірмі Pumori Enterprises Investments Ltd (майже 38% акцій). Компанію з Кіпру пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова.