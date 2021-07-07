Нои слідчий ізолятор на околиці міста зможе одночасно вмістити понад 800 арештантів

У Львові обрали переможця архітектурного конкурсу на проект будівництва нового слідчого ізолятора. Результати конкурсу оприлюднив міський голова Андрій Садовий у середу, 7 липня.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір збудувати неподалік «Епіцентру» на вул. Збиральній новий слідчий ізолятор. Територія нового СІЗО складатиметься з п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень. Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх. Окрім того, на території слідчого ізолятора облаштують сектор максимального рівня безпеки на 50 людей. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця і пекарня.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, архітектурний конкурс на проект будівництва слідчого ізолятора виграли львівські архітектори Sulyk Architects.

Ескізний проект нового СІЗО на вул. Збиральній у Львові

«Громаді Львова важливо, щоб ця будівля виконувала не лише свої прямі функції, але й доповнювала архітектуру міста. Зрештою, будемо відвертими. В Україні буває так, що людина проводить місяці, можливо роки, у слідчому ізоляторі, а потім з’ясовується, що вона не винна. Умови перебування в таких місцях не мають нічого спільного з презумпцією невинуватості. Про це теж не можна мовчати. Ми хочемо донести, що кожен, чию вину не доведено в суді, має право на людські умови. Ніхто не говорить про VIP-санаторій, але мінімальний комфорт все ж має бути навіть у таких установах», – написав у Facebook Андрій Садовий.

Нагадаємо, нещодавно Мін’юст продав колишню виправну колонію на вул. Хуторівка. На території колишньої колонії збудують офісний кампус SoftServe. Також міністерство планує продати територію діючого СІЗО на вул. Городоцькій у центрі Львова.

Архітектурне бюро Sulyk Architects працює у Львові з 2014 року, його заснували брати Тарас та Роман Сулик. Архітектори не вперше беруть участь у архітектурному конкурсі на проектування об’єктів умісті. Наприклад, архітектори подавали свої проекти на готель на вул. Дорошенка, 2 та на нову школу мистецтв на вул. Личаківській, але не перемогли.