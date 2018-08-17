Інвестор нового львівського СІЗО планує збудувати у центрі міста ТРЦ та музей

Територію найстарішого в Україні СІЗО планують передати приватнму інвестору

До Міністерства юстиції України надійшла пропозиція від інвестора щодо будівництва нового слідчого ізолятора на 850 місць у Львові. Натомість старий СІЗО, збудований ще у XVII ст. і розташований майже у центрі міста передадуть інвестору під торгово-розважальний центр та музей жертв політичних репресій. В мерії про появу інвестора поки не знають.

«Для реалізації інвестиційного проекту надано до Міністерства юстиції України передпроектні пропозиції, якими передбачено будівництво майнового комплексу нового слідчого ізолятора з плановим наповненням 850 місць на земельній ділянці, наданій у постійне користування державній установі «Личаківська виправна колонія (№ 30)», по вул. Шевченка, 156 у м. Львів», - повідомив у коментарі «Укрінформу» заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

За його словами, будівництво нового СІЗО займе близько трьох років. Коли стартують будівельні роботи, у Мін’юсті наразі не говорять. Не називають також і назви компанії-інвестора.

Ділянку та будівлю XVII століття на вул. Городоцькій, 20, де розташований діючий слідчий ізолятор, передадуть інвестору під будівництво торгово-розважального центру та Музею жертв політичних репресій.

«Оскільки інвестор за свої кошти будуватиме новий слідчий ізолятор, то потім він отримає в користування ту земельну ділянку, де зараз розташований СІЗО. І для того, аби заробити, інвестор самостійно вирішує, який об’єкт будувати в центрі міста. Зрозуміло, що є генеральний план розвитку міста і є ті об’єкти, які він там не може збудувати, наприклад завод чи багатоповерхівку. Тому він шукає варіанти, які допоможуть йому інвестувати в проект будівництва нового СІЗО, а також заробити в подальшому. Безкоштовно ніхто нам нічого будувати не буде», - розповів ZAXID.NET речник Дениса Ченишова Юрій Масляк.

Головний архітектор Львоа Юліан Чаплінський повідомив ZAXID.NET, що у мерію поки що жодних пропозицій стосовно планів інвестора не надходило.

«І насправді в нас є багато запитань до цієї ідеї, тому що, в першу чергу тут є історичне питання щодо використання та пристосування цього комплексу. Друге питання – це конструктивне, бо ми достеменно знаємо, що стан стін цього СІЗО є дуже незадовільний, підлоги постійно просідають і вологість досягає практично третього поверху», - зазначив він.

Чаплінський пояснив, що перш ніж почати проводити будь-які роботи на території діючого СІЗО, необхідно розробити детальний план території та провести громадські слухання.

«Тому це доволі довготривалий процес, який, на мою думку, триватиме не менше року, в зв’язку з цим необхідна конструктивна співпраця з міністерством юстиції», - додав він.

Нагадаємо, що інвестиційний конкурс на будівництво у Львові нового слідчого ізолятора оголосили ще на початку 2017 року. Після цього депутати Львівської міськради виступили проти такого рішення Мін’юсту через те, що воно передбачало будівництво на місці діючого СІЗО житла або ТРЦ.

Додамо, що Львівський слідчий ізолятор - найстаріший СІЗО в Україні. Будинок звели 1614 року як монастир Святої Бригіти. 1786 року монастир переобладнали під в’язницю, яка отримала назву «Бригідки». У «Бригідках» за часів австрійської та польської окупації були ув’язненими чимало видатних українських діячів, серед яких Іван Франко, Степан Бандера, Ольга Бесараб. З 1946 року установа функціонує як місце попереднього ув’язнення.