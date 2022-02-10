Конкурс на кращу проектну пропозицію на Коновальця

Основною ідеєю конкурсу було створення якісного прикладу клубного європейського житла з урахуванням сучасних вимог урбанізму, комфорту і доступності в контексті та масштабі історичного ареалу.

Замовником конкурсу є інвестиційно-девелоперська компанія Avalon.

Основними завданнями відкритого архітектурного конкурсу було сформувати урбаністичну аналітику як аргументацію рішень формування нової структури житлового комплексу в існуючому середовищі садибної забудови кварталу; передбачити збереження об’єму та фасадів будівлі вілли №116; комплексно підійти до вирішення завдання конкурсу та підкреслити унікальність ландшафту ділянки проектування; врахувати реалії стилю життя в умовах карантину: тривале перебування людини в середовищі житла, віддалена робота тощо.

На розгляд журі було подано 15 проектів з різних міст України. Це і Львів, Вінниця, Одеса, Чернівці, Дніпро. Переможцем конкурсу стала львівська компанія під шифром 212116. Авторами проекту є: Тарас Сулик, Катерина Калетинець, Антон Кобзєв, Кирило Старов.

Ілюстрації переможців

Друге місце посів проєкт під шифром 210122. Авторами якого є: Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк, Оксана Бончик, Остап Готь з міста Львів.

Третє місце здобув проєкт під шифром 100122, авторського колективу зі Львова: Володимир Палій, Іван Щербатюк, Олена Комаренець, Юрій Томищ. Усі переможці конкурсу отримують публічно задекларовану грошову премію.

«Для нас, як для замовника, дуже цікаво побачити варіативність архітектурних прийомів, пошук форм з різних кутів. Адже в таких дискусіях народжуються оптимальні рішення. Ми переконані, що такі конкурси є важливими для молодих спеціалістів і це є хорошим прикладом для інших міст України», – розповіла Алла Шамова, генеральна директорка інвестиційно-девелоперської компанії Avalon.

«Конкурс, сформований в історичному середовищі є особливим, тому що потрібно врахувати багато нюансів, пов'язаних з культурною спадщиною, яка є довкола. Потрібно підпорядкувати свої архітектурні польоти, щоб будівля вписалась, але не домінувала над існуючою забудовою. В цьому якраз потрібно проявити свій талант», – зазначила Лілія Онищенко-Швець, Начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

«Хотілось отримати нове рішення, новий формат елітного, якісного житла, який буде відрізнятись від вже існуючих в Україні. Звісно, проекти, що увійшли в шорт-ліст потребують доопрацювання, проте видно, що всі вони спроектовані фаховими архітекторами, які чудово розуміють весь масштаб, які дивляться в майбутнє і готові до функціональних та водночас гармонійних рішень», – поділився Юрій Столяров, Архітектор, ГАП ДПІ «Містопроект», засновник бюро «Столяров та партнери», член Правління ЛОО НСАУ, делегований представник від ЛОО НСАУ

До журі конкурсу увійшли:

Антон Коломєйцев – начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, головний архітектор міста Львова;

Лілія Онищенко-Швець – начальник управління охорони історичного середовища ЛМР, м. Львів;

Дмитро Сорокевич – архітектор, співзасновник та головний архітектор Replus bureau;

Юрій Столяров – головний архітектор проєктів ДПІ «Містопроєкт»;

Данило Кінаш – архітектор, керівник архітектурного відділу компанії ABMK;

Юліан Чаплінський – колишній головний архітектор Львова, власник компанії AVR;

Алла Шамова – генеральний директор Avalon.

Компанія Авалон прийняла рішення інвестувати в цей проект після рішення Верховного Суду України від 15 червня 2021 року по спору між Львівською міською Радою та Львівською Обласною радою. Рішенням було підтверджено правомірність володіння даним майном Львівською обласною радою на час проведення аукціону з його реалізацією.