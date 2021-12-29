Як показує практика, з Avalon UP потрібно бути трохи обережними, бо є небезпека одного разу сюди прийти і дуже спонтанно зрозуміти, що вам більше ніколи не захочеться звідси виходити. Про цей житловий комплекс можна сказати одне – всередині ще краще, ніж ззовні, і це часто стає сюрпризом для тих, хто вперше потрапляє в будинок. Це одна з причин, чому з’явилася ідея створити центр продажу в самому Avalon UP, бо краще один раз побачити, ніж детально досліджувати каталог.

Просторий пентхаус площею понад 150 кв.м облаштований так, щоб відтворити атмосферу справжнього дому. Дизайнери надихались найкращими шоурумами Лондона, підсилювали це досвідом Нью-Йорка, тому Сихів тепер може похвалитися не тільки найвищим хмарочосом, але й унікальним центром продажу.

Тепер дуже просто відчути себе мешканцем найкращого будинку на Сихові: зайти всередину, познайомитися з сусідами і перекинутися з ними словами в дизайнерському холі, прогулятися підземним паркінгом і уявити, яка ж це незамінна річ у найгірші львівські погодні дні, пройтися коридорами, виглянути на балкончик, щоб поступово підготуватися до краєвидної насолоди, а тоді піднятися ще вище швидкісним ліфтом, на останній поверх, і зайти в справжній пентхаус. Такий самий, з яким можна розділити своє життя, як це зробили ті, хто вже ловить найчарівніші заходи сонця, що заливають небо червоногарячим патерном для сотень фотографій у сторіс. А в консультаційному центрі вже можна і кави випити, не відводячи декілька хвилин погляду від виду за вікном, і про управлінську компанію дізнатися, консьєрж-сервіс чи просто отримати відповідь, коли вже можна заїхати у свою майбутню домівку. Відчуйте себе власником пентхаусу, відчуйте себе своїм в Avalon UP і станьте ним. У компанії говорять навіть про можливість купівлі саме цієї квартири у майбутньому.

Завітати в панорамний центр продажу можливо практично щодня: менеджери з понеділка по суботу очікують візиту кожного, хто вирішив, лише задумався або поки сумнівається, чи ставати частиною ком’юніті бізнес-класу Avalon UP.

Мапа шоуруму, який не залишить вас байдужими: пр. Червоної Калини, 56 – центральний вхід – 24 поверх – пентхаус. Або ж телефонуйте, щоб менеджер вийшов за вами і дорогою ще оглядову екскурсію провів.