Кожна нова черга кварталу Avalon Holiday – це унікальне наповнення інфраструктури та ландшафту

У липні розпочався продаж нової черги житлового кварталу комфорт-класу від девелоперської компанії Avalon. ЖК Avalon Holiday – це локація чистого повітря, здорового способу життя та гарного настрою для усієї сім’ї. Перший будинок вже зданий в експлуатацію та нещодавно отримав адресу, проводяться роботи по благоустрою двору.

Кожна нова черга кварталу – це унікальне наповнення в інфраструктурі та ландшафті, сучасні архітектурні рішення, які з’єднуються в єдиний ансамбль комплексного проекту, де кожен клієнт знайде квартиру під свої вподобання та потреби. Планування всіх квартир передбачає об'єднану кухню-студію та одну або дві спальні.

Щоб створити житловий комплекс Avalon Holiday як сучасний та мегакомфортний простір, у комплексі передбачили планування всієї території. Для автомобілів залишили спеціально облаштовані місця, а на території будуть облаштовані доріжки для прогулянок, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики.

Усі елементи будуть об’єднані стильним ландшафтним дизайном усієї території комплексу, який завдяки проектуванню, освітленню території, оригінальному поєднанню матеріалів та озелененню створюватиме особливу атмосферу свята. Локація чистого повітря забезпечуватиме гармонію активного життя та відпочинку, що так необхідні активним та успішним жителям сучасного мегаполіса.

Для консультацій телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресами центрів продажу на просп. Чорновола, 18 та просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За сім років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time, Avalon 37 та Avalon Up.