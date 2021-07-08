У липні стартував продаж останньої з 14 секції в житловому комплексі комфорт-класу Avalon Zelena St., що на вулиці Зеленій, 204 у Львові. Більше 20 варіантів планувань квартир з 1-3 спальнями дозволять кожному знайти власний ідеальний варіант домівки.

Територія львівського ЖК Avalon Zelena St. має власну інфраструктуру та єдине ландшафтне рішення, яке перетворює цей простір на справжнє місто в місті. Тут є окремі відпочинкові та зелені зони.

Ігрові майданчики для дітей розроблені командою Hip Park – сучасні, безпечні, виготовлені з екологічних високоякісних та гіпоалергенних матеріалів, які ідеально доповнюють довколишній дизайн та викликають лише захват у дітей.

На перших поверхах житлових будинків розташовані комерційні приміщення з магазинами, ресторанами, кав’ярнями та іншою розважальною та сервісною інфраструктурою. На території Avalon Zelena St. планується дитячий садок нового формату з сучасними методиками навчання та розвитку.

В останній секції житлового комплексу будуть інноваційні ліфти Kone європейської збірки. Компанія Kone вже понад сто років тримає марку лідера інноваційних рішень у виробництві ліфтового обладнання.

Для будівництва Avalon обирає якісні матеріали та обладнання від всесвітньо відомих брендів. Так, у квартирах встановлюють енергоефективні вікна німецької компанії Rehau, що виробляє віконні профільні системи з 1958 року. Якість і екологічність продукції підтверджені сертифікатами європейського та українського зразка.

Під кожним будинком передбачений підземний паркінг, також є і наземні паркомісця. Загалом у комплексі клієнтам пропонують понад 20 різних планувань помешкань, частина з яких мають лоджії відкритого або закритого типу.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресами центрів на просп. Чорновола, 18 та просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За шість років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time та Avalon 37.