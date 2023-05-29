На вул. Янки Купали розташовані два занедбані нежитлові будинки

На місці двоповерхових нежитлових будинків на вул. Янки Купали, 5 та 7 у Львові планують збудувати багатоповерхове житло. На засіданні сесії 26 травня депутати Львівської міськради дозволили ТзОВ «Флаверс Хілл» виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Янка Купали, 5. Аналогічний дозвіл щодо сусідньої ділянки отримало ОСББ «Янки Хоум». Власники компанії та засновниця ОСББ пов’язані з будівельною компанією «Авалон», що будує неподалік Avalon Yard, а також має плани на забудову сусідньої ділянки.

Жовтим кольором позначений уже збудований ЖК Avalon Yard, синім – ділянка, якою користується «Флаверс Хілл», червони – два будинки, під якими оформлюють землю

Ділянки на вул. Янки Купала, 5 та 7 розташовані поруч, на них розташовані вже нежитлові двоповерхові будинки. У 2013 році міськрада визнала будинок на вул. Янки Купали, 5 аварійним, а наприкінці 2022 року управління комунальної власності продало будинок на онлайн-аукціоні за 5,2 млн грн. Його придбав львівський адвокат Роман Попко, він також вказаний як керівник або бенефіціар низки компанії будівельної групи «Авалон». Зараз цей будинок приватизований ТзОВ «Флаверс Хілл».

Будинок на вул. Янка Купали, 5

Земля під будинком №5 на вул. Янка Купали не відведена. У березні 2023 року ТзОВ «Флаверс Хілл» звернулось до міськради за дозволом на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0845 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Після затвердження проекту ділянки компанія зможе отримати землю в оренду під будівництво житла.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, будівельна компанія «Флаверс Хілл» зареєстрована майже два роки тому на вул. Квітовій, 10. Одноосібною власницею фірми є мешканка Кам’янка-Бузької Уляна Мельник. Вона також вказана співзасновницею ТОВ «Авалон Маркет», основна частка статутного фонду якого належить ТОВ «Авалон Інк.».

Що стосується сусіднього будинку на вул. Янка Купали, 7, то до міськради за розробкою проекту землеустрою також у березні 2023 року звернулось ОСББ «Янки Хоум». ОСББ планує виготовити проект ділянки 0,0772 га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Керінвицею ОСББ є Галина Процик, яка вказана також керівницею ТзОВ «Шольц-Транс». Ця компанія належить мешканці Брюховичів Марії Назаркевич, колишній дружині звинуваченого у держзраді львівського підприємця Віталія Бобира.

Будинок на вул. Янка Купали, 7

Нещодавно «Флаверс Хілл» і «Шольц-Транс» звернулись до виконавчого комітету Львівської міськради за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво 9-поверхового житлового комплексу на вул. Квітовій, 10, тобто, поруч із вул. Янки Купали, однак розгляд цього питання перенесли. Крім цього, на сусідній ділянці на вул. Квітовій будівельна компанія Avalon будує ЖК Avalon Yard.