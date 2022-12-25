Нежитлова будівля на вул. Купали перебуває у занедбаному стані

Львівська міська рада продала нежитловий двоповерховий будинок на Підзамчі за 5,2 млн грн. Переможцем торгів на електронному майданчику Prozorro.Продажі став львівський адвокат Роман Попко.

Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею 230,8 м2 на вул. Купали,5, що в районі Підзамча. Цей будинок не є пам'яткою архітектури. Судячи з опублікованих в оголошенні про аукціон фотографій, булівля перебуває у занедбаному стані.

Аукціон на продаж будинку на вул. Купали, 5 оголосило управління комунального майна Львівської міської ради з початковою вартістю 5 135 880 млн грн. Електронні торги відбулись 23 грудня, єдиним учасником і переможцем аукціону став львівський адвокат Роман Попко. Він підняв початкову пропозицію на 15,6 тис. грн до 5 151 515 грн.

Незабаром управління комунальног омайна ЛМР має підписати договір про продаж будівлі новому власнику.