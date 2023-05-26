ТОВ «Резерв Плюс» купило в міськради майно на вул. Героїв УПА, 11 за 8 млн грн

На місці занедбаної двоповерхової будівлі на вул. Героїв УПА, 11 планують збудувати новий багатоповерховий житловий будинок. На засіданні сесії 26 травня депутати Львівської міськради затвердили ТОВ «Резерв Плюс», що належить групі будівельних компаній «Інтергал-буд», проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передали її в оренду на 10 років.

У березні 2021 року ТОВ «Резерв Плюс» придбало на онлайн-аукціоні в Львівської міськради двоповерхову будівлю на вул. Героїв УПА, 11. За будівлю площею 450,6 м2 компанія заплатила 8 млн грн.

Як вказано у пояснювальній записці, 30 січня 2023 року фірма «Резерв Плюс» звернулася до міськради Львова з проханням затвердити проект землеустрою ділянки під придбаною нерухомістю площею 0,09 га та передати її в оренду на 10 років для будівництва багатоповерхового житлового будинку. 26 травня депутати цей проект затвердили. За цю землю компанія буде щороку сплачувати міськраді 235 тис. грн.

ТОВ «Резерв Плюс», згідно з даними YouControl, належить до групи компаній «Інтергал-буд» народного депутата 5-8 скликань Володимира Зубика. У січні 2022 року слідчі відкрили кримінальне провадження, в якому фігурують компанії групи «Інтергал-Буд», їх підозрюють у несплаті податків та відмиванні грошей. У січні 2023 року у головному офісі «Інтергал-Буду на пл. Старий Ринок у Львові детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки і вилучили знайдені там 249 тис. доларів США та 800 тис. грн.[загалом це близько 10 млн грн].