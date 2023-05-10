Київський апеляційний суд відмовив Офісу генпрокурора у дозволі на арешт 249 тис. доларів та 800 тис. грн, вилучених під час обшуків у львівському офісі групи будівельних компаній «Інтергал-Буд». Прокуратура звинувачує групу компаній у несплаті податків та відмиванні майна. Про це 10 травня повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

Зазначається, що в січні 2022 року слідчі відкрили кримінальне провадження, в якому фігурують компанії групи «Інтергал-Буд», яку контролює екс-нардеп Володимир Зубик. Ідеться про компанії ТОВ «Будгарант-2007», ТОВ «Стар Білдінг», ТОВ «СПБ-Інвест», ТОВ «Максимум», ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» та фонди АТ «ЗНВКФІ «Лоудстар», АТ «ЗНВКІФ «Толедо», АТ «ЗНВКІФ «Антей», ПВІФ «Інтергал-Буд», ПВІФ «ІнтерГалБудактив», ПВІФ «ІнтергалБудІнвест».

За версією слідства, ці компанії умисно ухилялися від сплати податку на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах, а також легалізували одержане злочинним шляхом майно. Згідно з висновком Державної податкової служби, компанія «Крістал Ессет Менеджмент» залучала кошти інвесторів-фізичних осіб, а не членів інвестиційного фонду, отримуючи таким чином податкову пільгу. Впродовж 2018-2022 років завдяки цій пільзі компанія зекономила на сплаті податків понад мільйон гривень. Власником компанії «Крістал Ессет Менеджмент» є Сергій Чумак – бізнес-партнер Володимира Зубика.

У січні 2023 року у головному офісі «Інтергал-Буду на пл. Старий Ринок у Львові детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки і вилучили знайдені там 249 тис. доларів США та 800 тис. грн. Слідство вважає, що співробітники компаній групи «Інтергал-Буд» використовували львівський офіс «для забезпечення протиправної діяльності».

Після обшуків Офіс генпрокурора звернувся до суду, щоб отримати дозвіл на арешт вилучених під час обшуків грошей, які можуть бути доказами у кримінальній справі. 26 січня Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури і наклав арешт. Власники компанії оскаржили це рішення в апеляційному суді.

Наприкінці лютого прокурори повторно звернулися до Шевченківського райсуду Києва з клопотанням про арешт грошей, однак цього разу суддя відмовив, оскільки прокурор не надав доказів, що свідчать про те, що вилучені гроші є «предметом протиправної діяльності». Представник «Інтергал-Буду» в суді представив висновки планових перевірок компаній, де зазначено, що порушень податкового законодавства не виявлено.

25 квітня Київський апеляційний суд підтвердив рішення Шевченківського райсуду та відмовив Офісу генпрокурора в арешті майже 10 млн грн.