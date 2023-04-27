Склади орендує агрокомпанія «Нива Один», власником якої є Тарас Зінюк

Журналісти «Наші гроші. Львів» встановили власника масштабного складу гуманітарки невідомого походження. Йдеться про склади на орендованій земельній ділянці площею понад 6 га у селі Убині, що за 35 км від Львова. Видання «Наші гроші. Львів» у четвер, 27 квітня, розповіло, що територію, де розташовані склади, з 2019 року орендує агрокомпанія «Нива Один». Власником є 32-річний Тарас Зінюк з Волині.

«Ми встановили, що мова йде про склад на околиці маленького віддаленого села Убині за чотири кілометри закинутою дорогою від траси Київ-Чоп. Це нам підтвердили присутні на місці детективи БЕБ, які уже кілька днів описують, класифікують і вивозять виявлені товари. Величезні об'єми гуманітарної допомоги зберігали (точніше ховали) у колишніх курниках, який зараз використовують як склади. Всередині досі є частина товарів, знайдених правоохоронцями», – повідомили НГЛ.

На питання журналістів у соцмережах Тарас Зінюк, який орендує землю, не відповів. Його телефон був вимкнений. Раніше право підпису від «Нива Один» мав Ярослав Максимович, якому належать кілька агрокомпаній на Львівщині. Він підтвердив для НГЛ, що на території його складів Бюро економічної безпеки проводило обшуки, але відмовився підтвердити, чи здає він приміщення в оренду.

Слідчі шукають всіх причетних до зберігання гуманітарної допомоги в Убинях. Проте телеграм-канал «Політичний треш», який веде журналіст та колишній директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА Дмитро Посипанко, повідомив, що підпільним складом займалися двоє осіб – київський юрист Олексій Шевчук та керівниця благодійної ініціативи Support AZOV Наталія Непорада. У коментарі для «Наші гроші. Львів» Олексій Шевчук та Наталія Непорада категорично заперечили свою причетність.

Нагадаємо, що минулого тижня детективи знайшли у Львівській області підпільний склад гуманітарки площею 1600 м². Впродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Речі та їжу розташували на приблизно тисячах палет.