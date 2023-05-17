Нелегально ввезені товари зберігались у будівлях у селі Убині за 35 км від Львова

Личаківський районний суд Львова зняв арешт з усіх товарів, які виявили на підпільному гуманітарному складі на Львівщині. Як повідомляє антикорупційне видання «Наші гроші. Львів», товари відправлять військовим, а також до Херсонської та Миколаївської областей.

Про величезний підпільний склад з гуманітарною допомогою, площею 1600 м2, стало відомо у квітні 2023 року, хоча детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) знайшли його ще у лютому, після чого порушили кримінальне провадження.

Серед виявлених на складі товарів були харчові продукти (зокрема, понад 300 тис. консерв), дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього біля тисячі піддонів. Детективи БЕБ підозрюють, що група невстановлених осіб в змові з митниками організували ввезення товарів через польський кордон без сплати митних платежів.

Журналісти «Наших грошей. Львів» з'ясували, що нелегально ввезені товари зберігались у будівлях у селі Убині за 35 км від Львова, а також встановили власника цих приміщень.

5 травня Личаківський районний суд Львова наклав арешт на усі піддони з товарами, оскільки вони є речовими доказами у справі. Але уже 12 травня цей ж суд розглянув клопотання старшого детектива БЕБ про зняття арешту.

У своєму клопотанні детектив БЕБ повідомив, що слідству не вдалося знайти власника вилучених товарів, а під час тривалого зберігання деякі з них, зокрема харчові продукти, можуть зіпсуватись. Тому він попросив суд поділити усі товари між різними військовими частинами, а також передати частину гуманітарки Херсонській та Миколаївській ОВА, які звернулись з відповідними запитами до БЕБ.

«У ході проведення досудового розслідування власника вилученого майна встановити не вдалося, під час допитів власник та володілець приміщення, у яких виявлено майно, показали, що, хто є власником майна, їм невідомо», – зазначено у клопотанні детектива БЕБ.

Суддя Личаківського райсуду Світлана Леньо задовольнила клопотання детектива БЕБ і зняла арешт з усього майна, вилученого на складі в Убинях. Товари передадуть військовим частинам та військовим адміністраціям, які вказані у клопотанні.