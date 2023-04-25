Площа складу, де розмістили товар, становить 1600 м2

Бюро економічної безпеки знайшло у Львівській області склад площею 1600 м2 з товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Щоб цей вантаж потрапив в Україну, потрібно було 60 вантажівок. У вівторок, 25 квітня, на брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації розповіли, що слідчі четверту добу перевіряють сотні палет з вантажем.

Виконувач обов'язків територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко зазначив, що серед вантажу є новий та вживаний одяг, їжа, книги, спальні ковдри. Зокрема, правоохоронці знайшли 74 тонни консервів на приблизно 20 млн грн.

Речі та їжа потрапляли на склад впродовж кількох місяців. «Це на Львівщині, але ми не можемо назвати населений пункт, бо тривають слідчі дії. Немає компаній та жодних людей. Ми з'ясовуємо, який чином товар потрапив на територію Львівщини та яким чином його зберігають у складі, які особи чи фонди можуть бути причетними, й чи дійсно це гуманітарний товар. Або ж він просто заїжджав як гуманітарний без розмитнення. Треба час для з'ясування всіх питань. Винним загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років. Все залежатиме від процесу кримінального розслідування», – розповів Валерій Тацієнко.

У Львівській обласній військовій адміністрації вважають, що товар потрібно передати цивільним, які постраждали від війни, та військовим. «Ті масштаби, про які ми говоримо, дійсно шокують. Суспільство повинно невідкладно знати про це. Якщо слідство встановить, що ці товари є саме гуманітарними вантажами, то в умовах воєнного стану це не про економіку. Це відверте мародерство. Виявлення складу – це один із перших реальних результатів роботи аналізу ризиків економічної безпеки», – розповів перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

Валерій Тацієнко та Андрій Годик (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що дві львівські організації звинуватили у розкраданні благодійної допомоги з Естонії. До скандалу причетний колишній заступник мера Львова Геннадій Васьків.