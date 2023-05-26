Львівська облрада продала будівлю колишнього дитячого санаторію на вул. Коновальця на онлайн-аукціоні

Депутати Львівської міської ради на засіданні 26 травня дозволили розробити детальний план території в районі вул. Коновальця, на якій розташований дитячий санаторій. Фірма з орбіти будівельної компанії «Авалон» вже кілька років планує збудувати на місці санаторію житловий комплекс.

Червоним кольором позначені межі ДПТ

Детальний план охоплює територію, обмежену вулицями Коновальця, Житомирською, Гіпсовою та Семирадського, загальною площею близько 3,4 га. На цій території, на вул. Коновальця, 114-116, розташована будівля дитячого кардіоревматичного санаторію. У 2020 році Львівська обласна рада на онлайн-аукціоні продала будівлю санаторію бізнесмену та батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому, однак згодом він відмовився підписувати угоду. Після цього ЛОР знову виставила приміщення на аукціон і його купило ТОВ «Бізнес галерея «Лев» за 37 млн грн. Під час продажу будівлі на вул. Коновальця, 114-116 Львівська міська рада закликала підприємців не брати участь в аукціоні, оскільки міськрада і облрада за це приміщення судились, однак ЛМР програла суд.

У лютому з 2021 року власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», 90% якого контролює будівельна компанія «Авалон Інкомпані». У травні депутати Львівської міськради на сесії з другої спроби погодили розробку детального плану території в районі вулиць Коновальця, Житомирської, Гіпсової та Семирадського. За кілька днів мер Львова Андрій Садовий цю ухвалу заветував.

У лютому 2022 року у Львові організували архітектурний конкурс на найкращий проект будівництва житлового комплексу на території дитячого санаторію, переможцем якого став проект львівських архітекторів. Після цього історія з забудовою на вул. Коновальця зупинилась, однак у лютому 2023 року ТОВ «Скай дістрікт» знову звернулось до Львівської міськради з проханням розробити ДПТ. Як вказано у пояснювальній записці до ухвали, новий детальний план має визначити коректну структуру перепланування кварталу зі збереженням історичного характеру забудови та з формуванням якісного громадського простору вулиць.

25 травня депутати погодили розробку цього ДПТ. Після цього його мають оприлюднити на сайті міськради для громадського обговорення. Якщо депутати цей детальний план затвердять, забудовник зможе звернутись до виконавчого комітету за містобудівними умовами та обмеженнями.